Da li se ovako ide u teatar? Frizura Jelene Đoković ponovo na meti ogovaranja FOTO

Frizura Jelene Đoković na meti komentara

Dok Novak Đoković pokušava da se domogne još jedne titule na turniru u Dubaiju njegova supruga uživa u beogradskim dešavanjima. Između ostalog, Jelena Đoković stigla je do Teatra Vuk, gde je prisustvovala premijeri kabaretske predstave „Čeznem da vam kažem“, autora Milorada Damjanovića.

ATA Images

Za ovu „pozorišnu“ priliku odabrala je elegantan i otmen stajling, no, na to smo već navikli kada je ona u pitanju. Sve je bilo belo, od rolke i pantalona do kaputa. I frizura nam je zapala za oko iako je bila vrlo jednostavna – niska punđa vezana u petlju.

Umesto Novaka, društvo joj je pravio prijatelj Jugoslav Karić. ATA Images