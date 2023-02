Zavet pred Bogom: Mima Karadžić izveo pred oltar 30 godina mlađu Anđelu FOTO

Kada su glavni akteri zanosna Kubanka i popularni glumac, a uz to je ona mlađa trideset godina, sasvim je očekivano da se priča o njima nađe na udarnim stranama štampe, bez obzira na to o kojoj je zemlji reč. Samim tim logično je što ni naši mediji nisu propustili da se osvrnu na jedan takav slučaj.

− Kad sam otvorio klub u Njegoševoj ulici, Janis je jedno veče bila gost. Upoznali smo se i družili iz noći u noć. Postala mi je veoma draga, zavoleo sam je, kao i ona mene. Čuli smo se redovno, viđali na ručkovima i večerama i tako se sprijateljili – ispričao je Mima Karadžić.

ATA Images

Nekadašnja manekenka i igračica salse iz Varadera neko vreme radila je u Beogradu kao PR noćnog kluba. U glavni grad došla je iz Slovenije, gde je upoznala jednog Srbina i zaljubila se u njega, ali veza nije potrajala.

− Srbija je slična Kubi, jedino mi nedostaje smeh. Na Kubi imamo rum, ovde rakiju. I nedostaje mi more, ostalo je slično - govorila je zgodna Janis, koja je novinarima postala interesantna kada je nekoliko puta viđena u društvu glumca koji važi za velikog zavodnika. Njegove izjave samo su dolile ulje na vatru.

ATA Images

Iako je bilo pitanje trenutka kada će do javnosti dopreti detalji romanse, muškarac sa kojim je dovođena u vezu postao je njen kršteni kum, a Janis je dobila ime Anđela.

− Sa olakšanjem sam prihvatio njen poziv da joj budem kum, jer više nisam imao snage da objašnjavam ljudima u kakvoj smo vezi – priznao je Mima Karadžić. − Inače, sa Janis su me povezali na sedam hiljada načina. To čine i dalje, jer smo često zajedno. Ali, to je besmisleno. Prvo što sam proglašen za nekakvog zavodnika, a onda sve ostalo. U stvari, jedva čekam da nađe nekog dobrog dečka, od mene će odmah dobiti blagoslov.

ATA Images

− Obredu u svetosavskoj crkvi prisustvovalo je dvadesetak naših prijatelja, a zatim smo otišli u klub i uz svirku na klaviru napravili veliku feštu. Slavili smo do kasno u noć i stvarno je bilo prelepo – ispričao je tada Mima Karadžić. Gde je danas fatalna Kubanka nije nam poznato.