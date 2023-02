Nekad bliske, danas ljuti neprijatelji! Ovako je Ana Nikolić govorila o Jeleni Karleuši: Kada opisujem nju, opisujem sebe

Jelena Karleuša i Ana Nikolić u poslednje vreme nemaju mnogo lepih reči jedna za drugu. Naprotiv, na Instagramu trenutno vode svojevrstan rat, sve suprotno komplimentima koje su razmenjivale na izmaku 2010. godine. Miša Obradović

- Naše prijateljstvo se dogodilo spontano. Upoznale smo se pre nešto više od godinu dana na surčinskom aerodromu. Bile smo u istom avionu za Švajcarsku i tada smo shvatile da smo slične. O mnogim stvarima razmišljamo na isti način – govorila je Ana Nikolić 2010. godine.

Niko sa preciznošću ne može da tvrdi šta se u međuvremenu dogodilo i kako se odnos između dve pevačice s vremenom tako drastično transformisao.

- Svi odnosi s vremenom postaju čvršći pa je tako bilo i sa našim. Jelenu obožavam, pre svega jer je pozitivna. Kad god mi ponestane elana, okrenem je telefonom i ona me ponovo motiviše za nove radne pobede. Sa pripadnicima estrade se ne družim previše, ali nju ne svrstavam u tu grupu. Nas dve pripadamo nekoj drugoj estradi – govorila je Ana.

- Kod Jelene mi se pre svega dopada to što je inteligentna žena, duhovita je, požrtvovana majka, a takva je i kao prijatelj. Koliki je profesionalac to svi znaju, mnogo radi i uspešna je u poslu kojim se bavi. Dopada mi se što je neopterećena estradnim kuloarima. Kada opisujem nju, opisujem sebe, jer sam neke svoje osobine prepoznala kod nje. Jelena je neshvaćena žena, što se i meni dešava. Stalno je osporavaju i večito se bori sa vetrenjačama. Da je sve ovo što je do sada uradila u karijeri postigla u Americi, bila bi isto što i Lejdi Gaga ili Bijonse. Volim ljude koji nemaju predrasude, a ona ih ruši. Ona ne pristaje na reč „ne“, ne priznaje poraz i neustrašiva je. To su osobine koje cenim.

