Preminula legenda devedesetih: Srce ga je izdalo u 55. godini FOTO

Preminuo Dejvid Žoliker

Ikona kasnih osamdesetih i devedesetih preminula je u 55. godini, a tužne vesti u nedelju je potvrdio publicista grupe Toni Ferguson, ne navodeći kada je tačno umro njegov dugogodišnji prijatelj.

Kako mediji prenose, legenda hip-hopa Dejvid Žoliker iz sastava „De La Soul” preminuo je od srčane insuficijencije. Poslednjih godina otvoreno je govorio o svojoj borbi, čak je snimio pesmu „Royalty Capes” koja se bavi ovim problemom.

Foto: Roy Rochlin Getty Images

Grupa „De La Soul” proslavila se albumom „3 Feet High and Rising” iz 1989. godine. Članovi su bili momci sa Long Ajlenda i publici su se predstavili pesmom koja je postala apsolutni hit „Me, Myself and I”. Photo by Kevin Winter/Getty Images Via Guliver