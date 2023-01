Prva fotografija bebe iz porodilišta: Stevan i Una Piale na Božić dobili devojčicu, a dali su joj nestvarno ime FOTO

Stevan i Una Piale postali roditelji po drugi put

Glumac Stevan Piale i njegova supruga Una, postali su roditelji po drugi put, a mama se porodila na Božić. Tata i mama su odmah iz porodilišta podelili srećne vesti i na Instagramu objavili fotografiju devojčice, a ispod fotografije nizale su se čestitke kako od njihovih fanova, tako i od kolega glumaca.

Roditelji su svojoj mezimici odabrali staro ime Kata, nastalo kao skraćeno od imena Katarina, što simbolizuje čistoću i čistoću emocija.

– Jedan naš veliki prijatelj je pre nekoliko meseci predložio ime Kata. To je bio prvi put da neko od nas dvoje nije rekao da ne može i da je glupo - priznao je Svetan, pa dodao:

- Vreme je prolazilo, a mi se nismo složili ni oko jednog drugog imena i, ostade Kata. Meni je posebno lepa asocijacija na to ime scena iz filma "Munje", u kojoj Zoran Cvijanović recituje pesmu Ljubivoja Ršumovića, o lepoj Kati – objasnio je on za "Hello".

HELLO!