Danas svi komentarišu Čolinu izjavu o Božiću: Mnogi su mu zamerili... VIDEO

Čolina izjava o Božiću razljutila tviteraše, a šta vi mislite?

Najveća balkanska zvezda, svih vremena, pevač Zdravko Čolić u jednom intervjuu prisetio se svog detinjstva i proslave Božića u vreme bivđe Juge, a njegova izjava naišla je na mnoštvo komentara.

- Imali smo jelku i sve je to bilo vezano za Novu godinu. Božić kao Božić nije bio zato što je bilo vreme socijalizma, komunizma… Nije se smelo obeležavati kao što je to kasnije bilo, kada su nastupile verske slobode - rekao je Čola.

Šta sam se ja kolača najela na Božićima i Bajramima u Jugoslaviji, a nikad me nisu uhvatili! Sad vidim da sam ja zapravo bila disident.



: godine su prošle pune muka pic.twitter.com/6ZaIRbphAa — Movie83 (@Movie832) December 24, 2022

„Šta sam se ja kolača najela na Božićima i Bajramima u Jugoslaviji, a nikad me nisu uhvatili! Sad vidim da sam ja zapravo bila disident“, „Čola zaražen virusom populizma“, „Biće da je ipak demencija u pitanju“, glasili su samo neki od komentara tviteraša koji su izjavu ove legende dočekali prilično negativno.

On je prehodno otkrio da je njegov otac radio u policiji, a kao radnici držane uprave nisu smeli da slave verske praznike, poput Božića ili Bajrama. Umesto toga oni su kitili jelku za proslavu Nove godine.

ATA Images

„Ti verski praznici nisu imali odobrenje. Kasnije kada je sve to krenulo to drugim putem, svako je to obeležavao na svoj način. Danas svako ima pravo da slavi ono što hoće i voli“, zaključio je pevač kome zluradi komentari ne mogu da ospore decenije uspešne muzičke karijere u kojoj je svojom pesmom usrećio mnoge Jugoslovene.