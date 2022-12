Biću hrabar, tata... Dirljiva poruka Mihajlovićevog sina i tetovaža u očevu čast FOTO

Sin Siniše Mihajlovića ocu posvetio tetovažu

Siniša Mihajlović sa suprugom Arijanom dobio je petoro dece: Viktoriju, Virdžiniju, Miroslava, Dušana i Nikolasa. Posle ćerki i najmlađeg sina, koji je objavio dirljivu fotografiju sa ocem iz detinjstva, oglasio se i stariji, Miroslav.

Instagram

“Dragi tata, hvala ti za sve što si me naučio. Ti si bio i uvek ćeš biti moj ponos i izvor životne inspiracije. U ovom teškom trenutku radiću baš onako kako si me učio, neću odustati ni za milimetar. Biću hrabar, trudiću se na sve načine da te učinim ponosnim jer znam da ćeš me odozgo gledati i dati mi snagu, koju si uvek imao. Volim te.”

Ocu u čast, uradio je i tetovažu: Siniša iz vremena dok je igrao u Kalču, lopta prema golu... Isti motiv vidimo na jednoj od fotografija koje je Miroslav objavio uz oproštajnu poruku.

Najstariji sin Arijane i Siniše Mihajlovića neko vreme je išao stopama slavnog oca, igrao je i za Lacio, ali je na kraju odustao od fudbala i posvetio se školovanju. Instagram