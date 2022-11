Krštenje i proslava 1. rođendana: Dušan i Andrijana Borković ćerki priredili bajkovitu žurku (foto)

Najuspešniji srpski automobilista Dušan Borković i njegova supruga Andrijana 12. novembra organizovali su proslavu za pamćenje. Glavna zvezda bila je njihova mlađa ćerka Sara, koja je svečane trenutke podelila sa sestrom Sofiom.

- Prvi rođendan i krštenje su za svakog roditelja veliki događaji, pa je tako i nama bilo važno da tog dana svima bude lepo, a pre svega našoj slavljenici. Mališanima je bio posvećen prvi deo proslave, i sudeći po graji i smehu - uživali su. Posle je došao red na nas starije. Tu je bilo posebno veselo - otkrivaju nam.

Tijana Josifović

- Moja supruga Andrijana je menadžer tima Borković, ne samo na stazi, nego i u svakodnevnom životu - napominje Dušan, odgovarajući na pitanje ko je bio glavni organizator.

- Sve je bilo u znaku jednoroga, od dekoracije do torte. Ipak, koliko je supruga birala haljine za njih dve, rekao bih da je to bilo najvažnije. (smeh) Tu je od pomoći bio naš prijatelj Igor Todorović. On je i starijoj ćerki pravio haljinicu za krštenje, pa je Sara simbolično nosila sestrinu haljinu, a kasnije se presvukla u svoju. Ukratko, nije lako sa tri devojke u kući. (smeh)

Ćerke Dušana Borkovića su kao med

Svečani čin upriličen je u hramu Svetog Save, mestu neverovatne lepote i duhovnosti, kako ističu Borkovići. Saru je krstila Andrijanina prijateljica Tijana. Njenu stariju sestru ranije je krstio Dušanov najbolji drug.

- Sara je jedna neverovatno vesela devojčica, takva je bila i u kripti hrama. Sve joj je bilo zanimljivo. Sveštenika je lepo prihvatila, a kumu već dobro poznaje. Supruga je bila uz nju, a Sofia i ja smo bili podrška iz prvog reda.

Tijana Josifović

Prva ćerka stigla je posle nekoliko godina braka, nedugo zatim i druga.

- Deca su promenila naš život iz temelja. Pre toga smo imali specifičan ritam koji su nam nametnule trke pa se, kada smo dobili Sofiu, javila bojazan kako će sve to funkcionisati. Naša odluka je bila da se ne razdvajamo, i tako su, prvo Sofia, a onda i Sara, postale sastavni deo tima na svakoj trci. Njihov poljubac pre izlaska na stazu znači više od bilo čega. Kad god se vratimo sa putovanja primetimo da su upile različite događaje. Zahvalni smo što možemo da im pružimo razna iskustva u odrastanju, a činjenica da smo uvek zajedno meni pomaže da budem fokusiran na vožnju i sve što posao nosi sa sobom - priznaje Dušan, koji je sa Andrijanom u braku od 2012. godine. Tijana Josifović

- Meni deluje kao da je venčanje bilo juče. Opet, kad pomislim koliko toga se desilo u prvoj zajedničkoj deceniji, mogla bi tri života da stanu u nju. Delili smo i najlepše i najteže trenutke, a sada smo bezbrižno uplovili u novu dekadu, blagosloveni ćerkama. Mi živimo na točkovima, na stazama, u raznim gradovima, i siguran sam da to ne bi mogao baš svako da isprati. Zato sam neizmerno zahvalan supruzi na požrtvovanosti i stilu života koji je podredila mom poslu. Takođe, imamo sreću da su uz nas dugogodišnji prijatelji i sjajna familija, koji nas podržavaju na ovom ludom putu i omogućavaju da tim Borković predstavlja Srbiju u svetu - poručuje Dušan Borković, koji vreme između trka posvećuje promovisanju bezbednosti u saobraćaju, zajedno sa “Agencijom za bezbednost saobraćaja” i “Auto-moto savezom Srbije”.