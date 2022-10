Samo je nebo iznad nas: Veliki solistički koncert Nede Ukraden 10. novembra u Beogradu

Koncert Nede Ukraden 10. novembra u MTS dvorani

Pevačica Neda Ukraden, iza koje je pet decenija izuzetne karijere, 10. novembra održaće u MTS dvorani solistički koncert, a publika će biti u prilici da tokom višečasovnog programa uživa u njenim vanvremenskim hitovima.

Andreja Damnjanović

‒ Veoma sam srećna što ću nastupiti u dvorani nekadašnjeg Doma sindikata, u kojoj sam kao vrlo mlada pevačica, davne 1975. godine, održala prvi solistički koncert, za koju me vežu najlepše uspomene. To je bila najveća odskočna daska za sve moje dalje koncerte širom Jugoslavije i Balkana. Kada neko kao ja ima sreću da ima različitu generacijsku publiku, onda je MTS dvorana idealno mesto za susret i mladih i starih koje će moje pesme to veče spojiti, ujediniti ‒ poručuje Neda, koja je ovih dana objavila i autobiografiju Zora je svanula.

Promo

U razgovoru za HELLO!, na pitanje da li je nekad pokušala da prebroji koliko je u dosadašnjoj karijeri bilo pesama, albuma i turneja, uz smeh je odgovorila da je to praktično nemoguće izračunati.

‒ Najplodonosnije su bile osamdesete, kada sam imala 250 koncerata godišnje i nekoliko puta obišla Zemljinu kuglu. Pevala sam na istoj bini sa najvećim svetskim imenima, ali sam ostala ista, kao na početku karijere, zaljubljena u pesmu i publiku. Nikada nisam razumela one koji se ograđuju telohraniteljima. Ja sam najsrećnija pod reflektorima, okružena narodom. Bila sam i ostala žena koja pesmom prenosi emocije.