Majka Srđana Timarova ubijena u svom stanu, potom sve zapaljeno, tragedija kakva se ne pamti

Majka Srđana Timarova tragično je izgubila život

Pre 21 godinu glumac Srđan Timarov ostao je bez majke Klare Mandić, koja je nastradala u krvavom zločinu o kome su mediji danima pisali. Naime, srpska političarka i aktivistkinja, koja je 1987. godine osnovala „Društvo srpsko-jevrejskog prijateljstva“, hicima iz pištolja ubijena je u svom stanu u Beogradu, 9. maja 2001. godine.

Motiv brutalnog ubistva bilo je koristoljublje, a ubica je posle zločina stan polio benzinom i zapalio kako bi prikrio tragove. Da je sve unapred detaljno isplanirano postalo je jasno i na saslušanju, kada je osumnjičeni za ubistvo priznao da je danima ranije ispred stana Klare Mandić na Bežanijskoj kosi bacao petarde kako bi komšije privikao na zvuk pucnjave.

Majka Srđana Timarova bila je veoma hrabra žena

Životni put Klare Mandić bio je, u najmanju ruku, filmski. Rođena je 1944. godine u jevrejskom logoru, koji se nalazio u italijanskom gradu Bariju. Njeni roditelji nisu preživeli rat, a nju je usvojila porodica Mandić, čije je prezime preuzela.

Iako je odrasla u pravoslavnom okruženju, nije zaboravila jevrejsko poreklo i korene, i kasnije je aktivno radila na jačanju odosa između dva naroda. Po obrazovanju je bila stomatolog i među prvima je imala privatnu praksu u Beogradu.

Govoreći o majci koju je prerano izgubio, Srđan Timarov je u emisiji „TV lica kao sav normalan svet“ izjavio:

‒ Predodređeno joj je bilo da se bori. Išla je gladno i hrabro kroz život. Živela je u velikim potezima i jarkim bojama. Ako govorimo o najvećim bolovima u životu, to je što sam tragično izgubio majku. Ja to nosim na svoj način. To je ona rana koja se pretvori u zvezdu, pa ti sija, da znaš kako da ideš.