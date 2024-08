Majku Srđana Timarova svi su obožavali, ubijena je mučki u stanu, ogromna tragedija

Srđan Timarov jedan je od omiljenih glumaca, a njegove uloge govore u prilog tome koliko je talentovan i nadaren za dramsku umetnost.

Ipak, o njegovom privatnom životu malo se zna osim da je bio u braku sa voditeljkom Natašom Miljković sa kojom ima sina Lazara. A da li znate ko je majka Srđana Timarova? Luka Šarac

Glumčev život obeležila je porodična tragedija sa početka dvehiljaditih godina kada mu je majka mučki ubijena u njenom stanu na Bežanijskoj kosi.

9. maja 2001. godine poznata političarka i stomatološkinja, Klara Mandić ubijena je sa nekoliko metaka, da bi nakon toga bio zapaljen njen stan.

Policija je za samo dva dana rešila ovaj gnusni zločin, pa je ubica odmah uhapšen.

Majka Srđana Timarova živela je život vredan divljenja

Majka Srđana Timarova rođena je u jevrejskom logoru u Italiji, a njeni roditelji nisu preživeli strahote Drugog svetskog rata.

Usvojila ju je porodica Mandić, čije je prezime uzela, ali nikada nije zaboravila svoje jevrejsko poreklo.

Glumac je 2020. u emisiji "TV lica" pričao o pokojnoj majci od koje je naučio kako biti hrabar. Instagram

- Kad tako tvrdi krene, ona je nekako... Predodređeno joj je bilo da se bori. Išla je gladno i hrabro u život. Živela je u jako velikim potezima i jarkim bojama.





Tragično je stradala... Ako govorimo o nekim najvećim bolovima u životu, to je što sam tragično izgubio majku.

Ja to na svoj način nosim. To jeste ona rana koja se pretvori u zvezdu, pa ti sija, da znaš kako da ideš. Ali, ni sam kvantitet nije to koliko smo godina mi proveli zajedno, nego koliko je toga u meni od nje ostalo. Instagram

Mislim da je to važnije u roditeljstvu, nego biti svaki dan tu i skuvati supicu - rekao je glumac.

- Ja sam sa roditeljima stvarno doživljavao Diznilend, kakve razgovore sam imao prilike da slušam... Ona je volela ljude, autentične ljude, i oni su oboje, Đorđe i Klara, bili vrlo autentični.

Zajedno su bili eksplozivno punjenje. Zato to nije dugo ni potrajalo, ali su se obožavali do kraja, poštovali, bili fantastični drugari. To sam naučio od njih - kazao je Timarov.