Sada je sreća dva puta veća: Bojana Ordinačev podelila najlepše vesti (foto)

Sin Bojane Ordinačev napunio godinu dana

U domu glumice Bojane Ordinačev danas je velika žurka. Njen sin Najda pre tačno godinu dana došao je na svet.

"Najda, sine moj❤️ Neka sreća nosi tvoje ime! 17.10.2021.", Bojanina je čestitka sinu povodom njegovog prvog rođendan.

‒ Kada smo moj partner i ja saznali da ćemo postati roditelji, dogovorili smo se da on bira ime za devojčicu, a ja za dečaka. Ne znam zašto, ali on je bio uveren da ćemo dobiti ćerku, pa je računao da će smisliti ime. Međutim, stigao je dečak. (smeh) Prvo moja mama, a zatim i svi koji me poznaju, pitali su: “Otkud ti to Najda?” Nisam znala šta da odgovorim jer ni sama ne znam kako mi se stvorilo u mislima. Kad sam ga ukucala, saznala sam da je to staro srpsko ime koje se više ne daje, ali je uglavnom pominjano – Najdan. Kasnije smo se setili da je Najda nadimak pevača grupe “Smak”, što nam je super zvučalo - otkrila je Bojana nedavno za HELLO!.

Miloš Nadaždin