Jedina mu je odolela: Ovaj srpski moćnik bio je lud za Biljanom Jevtić, da mu je rekla DA danas bi živela sasvim drugačije

Biljana Jevtić bila je tiha patnja velikog zavodnika

- Čim sam počela karijeru 1983. godine, upoznala sam Aleksandra i tada su za mene završene sve priče o frajerima. On ih je sve oterao i preduhitrio - priznala je jednom prilikom Biljana Jevtić, koja već decenijama uživa u skladnom braku sa kolegom Aleksandrom Ilićem.

Da nije tako rano srela budućeg supruga, ko zna kako bi danas izgledao njen život. Naime, za Biljanom su dok je bila devojka uzdisali mnogi muškarci, pa i jedan veliki zavodnik koji, ipak, nije uspeo da je osvoji.

Luka Šarac

- Dok se nisam oženio Suzanom Jovanović, bio sam ludo zaljubljen u Biljanu Jevtić. Kakva je ona riba bila! Pored toga što je bila dobra pevačica, bila je i prelepa. Imala je velike, prirodne grudi. To mi se uvek dopadalo kod nje. Sretao sam je na nastupima i družili smo se, ali među nama se nikada ništa nije desilo. E, onda ju je preoteo Aca Ilić, koji se ubrzo i oženio njome. Pretekao me je. Ne znam šta je videla na njemu (smeh) - otkrio je jednom prilikom Saša Popović.

Petar Đorđević

Tih osamdesetih godina prošlog veka Biljana Jevtić važila je za fatalnu devojku, dok su lidera “Slatkog greha” povezivali sa mnogim poznatim damama. Biljana mu je, ipak, odolela.

Lepo je kada je neko u nekog zaljubljen, ali suprug je taj koji je osvojio moje srce - uzvratila je Biljana na Sašine reči.

- Jeste, on je mene video na nekom takmičenju i kasnije u Kragujevcu. Pitao je moju prijateljicu Radu Todorović Babić “ko je ova devojka”, a ona mu je odgovorila “ma, beži, šta se raspituješ”. Na to joj je on rekao: “Ja sam stara čekalica”.

Luka Šarac