Ostavio je zbog studentkinje: Šakira smogla snage i prvi put se javno obratila Pikeu, nema šta da izgubi

Šakira i Žerar Pike stavili su tačku na dvanaestogodišnji emotivni odnos. Fudbaler „Barselone“ navodno se iselio iz porodičnog doma pošto ga je supruga uhvatila u aferi sa drugom ženom i već neko vreme živi sam.

Novinarke španskog dnevnog lista Lorena Vaskes i Laura Fa tvrde da se Pike viđao sa dvadesetogodišnjom studentkinjom, koja je radila kao hostesa u Barseloni. Zgodni fudbaler navodno je više puta viđen sa ljubavnicom, a na kraju je za njihove susrete saznala i Šakira.

Profimedia

Muzička zvezda je četiri meseca ćutala, da bi konačno progovorila kako se oseća nakon što je njena 12 godina duga ljubav, koja joj je donela sinove Milana i Sašu, okončana.

‒ Bila sam tiha jer sam pokušavala sve da prihvatim. Da, teško je govoriti o tome, pogotovo zato što još prolazim kroz to i zato što sam javna ličnost, pa naš rastanak nije kao običan rastanak. Teško je, ne samo meni nego i mojoj deci. Neverovatno teško. Pokušavam da ih zaštitim ‒ počela je za oktobarsko izdanje magazina „Elle“ svoju ispovest Šakira, koja se osim sa preljubom bivšeg partnera suočila i s optužbama španske vlade da je utajila porez.

Elle

‒ Pokušala sam da sve sakrijem od moje dece jer se trudim da ih zaštitim, to je moja misija broj jedan. Ali onda od prijatelja u školi čuju neke stvari ili naiđu na neugodne vesti na internetu i to ih pogodi. Ponekad poželim da je sve ovo samo ružan san i da ću se kad-tad probuditi. Ali ne, stvarno je. I sve to se događalo baš u vreme kad je moj tata bio na intenzivnoj nezi i ja sam se borila na različitim frontovima. Ovo je verovatno najmračniji period u mom životu ‒ rekla je i istakla da je zbog bivšeg supruga zapostavila karijeru.

‒ Stavila sam karijeru na pauzu i došla u Španiju da ga podržim da bi mogao da igra i osvaja titule. I to je bila žrtva ljubavi ‒ zaključila je Šakira.