Sve je uspela da sakrije! Ljubav Sanje Marinković desila se iznenada: Zaljubljujem se u način na koji me gleda

Ljubav Sanje Marinković ponovo u centru pažnje

Sanja Marinković srećna, uspešna i zaljubljena. Odsanjala je snove o gledanosti i visokim rejtinzima svojom emisijom "Magazin In", ostvarila se u najbitnijoj ulozi za jednu ženu, ulozi majke svom Strahinji, a ono o čemu je nastavila da sanja jesu snovi o strasti i ljubavnom poletu. Iako je priznala da ni to nije nužno, ukoliko u odnosu nema topline upravo one koje je zafalilo u okončanom braku, Sanja ekskluzivno za "Story" otkriva da uživa u pažnji suprotnog pola.

- Nikada nisam verovala da sam posebna i drugačija zato što se bavim ovim poslom i zaista je potpuno svejedno da li smo doktori nauka, pedikirke ili poznate voditeljke jer je želja za zaljubljivanjem i burnim emocijama ista. Na putovanjima, u inostranstvu mi se muškarci više udvaraju, prilaze, izgovaraju najlepše komplimente, moguće i zato što ne znaju čime se bavim, već samo reaguju na moj osmeh, pokret ili stav.

U Srbiji umeju da budu džentlmeni, veoma oprezni, ali i duhoviti i opušteni. Ja se zaljubljujem u energiju, način kako me neko gleda, u mozak, misli i rečenice koje izgovara i naravno – dodir. Verujem da je najbitnije za jednu ženu kada je princ poljubi da se ne pretvori u gusku, a to nema mnogo veze sa zanimanjem, već sa zaljubljivanjem.

Na pitanje da li joj je neko u skorije vreme privukao pažnju više nego obično, Sanja iskreno odgovara.

- Ne mogu da kažem da su se moje misli o ljubavi i emocijama ovog leta uklopile u avanture iz ljubavnih romana, ali bilo je strasnih epizoda koje su mi imponovale. Nagađanja tabloida bila su pogrešna kada je reč o imenima partnera, izboru i slikama, ali bila su ispravna da su mi oči sijale i osmeh bio lepši na nekim evropskim destinacijama zbog strasti i nežnosti. Pod naletima zaljubljenosti i ljubavnog zanosa umeju da posrnu i kraljice i naučnice, pa što ne bi i jedna voditeljka s „Pinka“.

Nikada nisam bila od onih koja tek tako juriša na nečije srce,vrlo sam emotivna i iracionalna, i što sam zrelija, odluke donosim suprotno svom razumu i slušam samo svoje srce, videćemo kako će to odrediti moj život dalje. Strpljivo čekam da novi ili neki stari princ ponovo ušeta u moj život - rekla je Sanja za "Story".