Olja mu nije bila jedina inspiracija: Đorđe Balašević je svoj veliki hit posvetio ovoj poznatoj pevačici (foto)

Balaševićeva pesma posvećena je ovoj poznatoj pevačici, istina isplivala posle 43 godine

Pevačica Biljana Krstić rođena je pre 67 godina u Nišu. Odrasla je u brojnoj porodici, uz roditelje i tri sestre. Njen otac bio je železničar, tako da su joj i prve uspomene iz detinjstva vezane za vozove, a tatina pištaljka bila joj je omiljena igračka.

Taj podatak iz njene biografije bio je inspirativan Đoletu Balaševiću, sa kojim je krajem sedamdesetih nastupala u grupi „Rani mraz“, pa je Biljani posvetio pesmu „Jedan Saša iz voza“.

Promo

‒ Rekao mi je: „Ajde, bre, Biljka, da ti posvetimo jednu autobiografsku“. Divno je to napisao. U to vreme imala sam momka Sašu, a on je sve lepo spakovao u pesmu, koja se našla na njegovom prvom albumu „Mojoj mami umesto maturske slike u izlogu“ ‒ ispričala je Bilja u emisiji “Da sam ja neko”.

„Jedan Saša iz voza mi slomio srce, i otiš'o negde u daleki svet. I rek'o mi kako je voleti lako, jer ljudi su pčele, a ljubav je cvet...“

ATA Images

Dugogodišnje prijateljstvo krunisali su kumstvom. Uvek spreman za neki štos, Đorđe Balašević nije budućim kumovima rekao da se ženi Oliverom, već ih je pozvao u Novi Sad pod izgovorom da imaju neko snimanje, a uz put im je napomenuo da ponesu lične karte.