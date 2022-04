Preslatki kvartet Slobodana i Jelene Ćustić: Naša deca rastu u dobre ljude i to je najvažnije

Slobodan i Jelena Ćustić otkrivaju na čemu se zasnivaju njihove vaspitne metode i zbog čega su prednost dali životu van grada

Kada smo poslednji put sreli porodicu Ćustić, bila je u petočlanom sastavu. Ovog puta na intervju su Slobodan i Jelena poveli još jednog člana. Dvanaestogodišnjeg Vasilija Vida, desetogodišnjeg Tanasija i osmogodišnju Zariju u stopu je pratio najmlađi i najslađi Ozren, koji ima četiri i po godine i ne propušta priliku da sve što urade starija braća i sestra pokuša i sam. Pretpostavku da je četvoro mališana teško okupiti na istom mestu i ubediti ih da sarađuju pred objektivom fotoaparata Ćustići su u startu otklonili.

‒ Mislim da je najteže sa jednim detetom ‒ kaže Jelena. ‒ Kad ih je više, jedni druge slede i sve funkcioniše kako treba. Naša deca prilično su samostalna, čak se i Ozren sam oblači, sam pere zube, ne traži nikakvu pomoć. Mi smo tu samo da proverimo da li su sve uradili kako treba. Što su stariji, mnogo je lakše. Najveći je problem da se uklopimo na relaciji njihova škola ‒ naš posao. Imamo gust raspored, ali, eto, danas smo uspeli da u punom broju dođemo kod vas.

‒ Da ste prvo kontaktirali sa mnom, a ne Jelenom, rekao bih vam: “Hvala na pozivu, ali nemam vremena" ‒ priznao nam je Slobodan. Na konstataciju da je iskren odgovara:

‒ Nikada ne lažem, zato me ljudi poštuju. Posao mi zaista ne ostavlja mnogo slobodnih trenutaka, a onda žurim kući da budem sa porodicom. Pre izvesnog vremena preselili smo se u Vrčin, gde imamo kuću sa dvorištem, i to je neverovatna sloboda. Volim da sam u pokretu i da se bavim nečim konkretnim. Već nekoliko meseci pokušavam da sklopim plastenik koji sam kupio. Međutim, Miloš koji treba da mi pomogne u tome nikako da se pojavi. Nadam se da će, kad pročita ove reči, doći da završi šta je obećao. (smeh) Pomalo se bavim baštovanstvom, a planiram da zasadim i voće – jabuke, šljive. Želja mi je da proizvedem sve što nam je potrebno kako ne bismo jeli namirnice nepoznatog porekla. Cilj mi je da se hranimo kako treba, a ne kako mora.

Slobodan i Jelena Ćustić veoma su ponosni na svoju decu

Priznatog glumca u poslednje tri godine gledamo u seriji “Igra sudbine”. I najmlađi Ćustići prate “Igru sudbine”, a Jelena i Slobodan nastoje da iz televizijske ponude izdvoje sadržaje koji će biti i svojevrsna lekcija.

‒ Gledali su “Daru iz Jasenovca”. Nismo hteli da ih poštedimo saznanja da su se takve stvari dešavale. Moraju da znaju da se kroz život ne hoda u roze cipelama. Ta devojčica zaista je imala takvu sudbinu. Pogledali su, zamislili se, nešto i naučili.

‒ Sve četvoro su izuzetno kreativni. Mislim da se deca, generalno, rađaju kao umetničke duše – dodaje Jelena. ‒ Vasilije Vid i Tanasije idu u muzičku školu, sviraju gitaru, a Zarija će uskoro krenuti na časove klavira. Ozren mnogo voli matematiku. Ne samo što zna brojeve, već je uz Zariju naučio sabiranje, pa i množenje. To obično tako ide, uz stariju braću i sestre mlađi brže napreduju i stiču veštine koje će im koristiti kroz život. Ozren je prilično snalažljiv, i te kako ume da se izbori za svoje mesto. Svi su izuzetno vezani, i to jeste bio naš cilj. Pokače se kao i ostala deca, ali se brzo i pomire. Mnogo se vole i brinu jedni o drugima. Nema veće radosti nego kad slušam Tanasija dok mi priča kako je u školi obišao Zariju da vidi šta radi, pa mu je ona dala pola užine, a on njoj kupio nešto od svog džeparca.

Slobodan i Jelena Ćustić veruju da se deca odgajaju uz lepu reč više nego strogoćom.

‒ Ja sam strpljiv čovek, a i moje godine mi pružaju drugačiji pogled. Deci govorim da ne treba svemu da daju na značaju. Posvađao si se sa drugom? Sutra ga zagrli i kaži mu: “Dođeš mi čokoladicu”. Pa, kad je donese, a vi je podelite sa još nekim, tako se pravi drugarstvo. Naša deca su divna, bez lažne skromnosti. Rastu u dobre ljude i to je najvažnije. Na stranu što su njih četvoro tim, a Jelena i ja u manjini. Čak i Ozren vrlo argumentovano iznosi svoje stavove, teško mu je stati na put. (smeh) Deca rastu, pitaju sve i svašta, a ja im kažem da mama i tata ne mogu na svako pitanje da odgovore, nešto moraju i sami da iskuse, ponekad i da se opeku kako bi shvatili.

Slobodan i Jelena Ćustić sa decom dosta vremena provode u prirodi

Pitanje koje Slobodan čuje čim stigne s posla glasi “gde idemo".

‒ Rođeni su i odrasli na Konjarniku, vole da dođu u grad, ali ja se trudim da što više vremena provedu u prirodi. Idemo na izlete do Šuplje stene ili nekih sličnih mesta u blizini Vrčina. Prija mi okruženje u kome živimo. Ljudi su manje nervozni, iskreniji i neposredniji. U početku su me gledali kao glumca, možda su malo imali i distancu, ali brzo su shvatili da sam normalan čovek. Kada su komšiji preko puta stigla drva, nisam čekao da me pozovu, presvukao sam se i otišao da mu pomognem da ih istovari. Tako smo se upoznali. U međuvremenu su mi dodelili status najmlađeg Vrčinca. (smeh)

I Jeleni se dopada život u prigradskom naselju.

‒ Jedva čekamo lepo vreme, a onda prelazimo u baštu. Stalno nam dolaze prijatelji iz grada pa pravimo roštilj i družimo se.

Ćustići su dobro uigrana ekipa, u hodu se dogovaraju ko će šta od obaveza da završi. Jelena, koja je među prvima govorila o prednostima prirodnog porođaja i holističkog pristupa odgajanja dece, bavi se psihološkim savetovanjem.

‒ Među klijentima imam ne samo žene, već i muškarce, a teme su životne. Kad neko oseti da nema rešenje, da je zaglavljen na nekom mestu u životu, želi da napreduje i radi na ličnom razvoju, tu sam da pomognem da, istražujući unutrašnji svet i razvijanjem emocionalnih kompetencija, dođe do sopstvenih rešenja. Počela sam pre mnogo godina kroz rad sa ženama, bilo je i radionica, i okupljanja ženskih krugova. Pre nekoliko dana imali sam edukativnu radionicu na temu frustracija majčinstva.

