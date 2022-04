Želja nam je da nekom klincu omogućimo bolji život: Goca i Raša usvajaju dete, ovaj kolega u tome im pomaže

Goca Tržan – Usvajanje kao moguća opcija

Pevačica Goca Tržan i bubnjar Raša Novaković u braku su od 2015. godine, ali do sada nisu uspeli da se ostvare kao roditelji. Njenu ćerku iz prvog braka Lenu muzičar je prihvatio kao svoje dete, a par je želeo da dobije i zajedničko potomstvo. Kada je spoznala da prirodnim putem ne može da ostane u drugom stanju, Goca je potražila medicinsku pomoć. Opredelila se za vantelesnu oplodnju.

Iako se njeno ime našlo na spisku učesnika nedavno održane “Pesme za Evroviziju”, pop zvezda moćnog glasa u poslednjem trenutku je povukla pesmu “Fitilj”. Prvih nekoliko dana nikome nije bio jasan razlog odustajanja od takmičenja, ali se kasnije ispostavilo da se u tom periodu još jednom podvrgla procesu vantelesne oplodnje, petom po redu. Nažalost, ispostavilo se da ni ovog puta ona i njen suprug nisu imali sreće.

Instagram

Iako će u julu napuniti 48 godina, Goca još nije spremna da odustane od toliko željene bebe. Ne dozvoljava da je pokoleba ni činjenica da je sam proces vantelesne oplodnje mučan i stresan, a kako je otkrila u razgovoru za „Informer“, namerava da se bori bar još dve godine.

‒ “Borba za potomstvo” zvuči tako plemenito i fantastično, a zapravo je to istinski kuluk, muka i pritisak. S jedne strane, dojadilo mi je da pričam o tome jer je to moja intima koja je vrlo osetljiva, a, sa druge, želim da pružim podršku svim ljudima za koje znam sa čim se nose. Posao javnih ličnosti nije samo da budu našminkane i “napirlitane”, da pokazuju isključivo najlepšu i najbolju sliku. Trudim se da svima koji čitaju novine, a imaju isti problem kao ja, stavim do znanja da nisu sami, da smo u istoj nezavidnoj situaciji.



Instagram

Ni proces usvajanja nije jednostavan.

‒ Meni starosna granica ne dozvoljava da usvojim dete, a parovima koji se upuštaju u tu priču potrebno je bar dve, tri godine da prikupe neophodne papire. Baš sam pričala sa Sergejem Ćetkovićem koji mi je rekao da radi na tome da se procedura ubrza. Raša i ja smo odlučili da, ako ne dobijemo naše dete, izaberemo nekog klinca kome ćemo pružiti mogućnost da se školuje i živi pristojnim životom. Slažem se da ne treba svako da usvaja decu, ali ne treba svako ni da rađa. Mi raspravljamo o tome da li treba dozvoliti gej parovima mogućnost usvajanja, a nismo razmotrili koliko hetero parova nije doraslo roditeljstvu.

Ata Images