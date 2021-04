Goca i Raša stigli u Prag na vantelesnu oplodnju: "Znam da će sada uspeti"

Goca Tržan i Raša – bitka za bebu

Goca Tržan ni posle sedam godina mukotrpne borbe i dve neuspele vantelesne oplodnje ne odustaju od želje da se sa svojim izabranikom Radomirom Novakovićem ostvari kao roditelj.Treći pokušaj bio je planiran prošlog leta, ali je zbog epidemiološke situacije odložen.Konačno, poznata pevačica javila se juče iz Praga, gde je, pretpostavlja se, otputovala kako bi se na nekoj od čuvenih klinika podvrgla vantelesnoj oplodnji.

“Srećno, mili naši golupčići, volimo vas”, “Ako ste tu zbog čega pretpostavljam, nek' vam bude srećno”, “Znam da ćete sada uspeti”, nizale su se reči podrške, ljubavi, emotikoni deteline s četiri lista i srca ispod fotografije nastale na Starogradskom trgu koju je Goca podelila na “Instagramu”.

Goca Tržan od samog početka otvoreno govori o vantelesnoj oplodnji i pokušajima da sa Rašom dobije bebu.

- Samo žene koje prolaze kroz proces vantelesne oplodnje znaju koliko je on zapravo težak. Mesecima pre odlaska idete na analize, gde vam svakih nekoliko dana vade krv, a potom to nosite kod lekara, pa sve tako ukrug. Dok dođe do samog procesa, treba da se steknu određeni uslovi, a uz sve to radite i posvećeni ste brojnim obavezama. Govorim o svemu ovome javno zato što mnoge žene to smatraju velikom tabu temom, a zapravo je veoma bitno za našu zemlju da se rađaju deca. Mnogi misle da je to lako, a u stvari je to jedna ozbiljna stvar kojoj maksimalno treba da se posvetite - izjavila je pevačica jednom prilikom i dodala:

- Rašina i moja želja jeste da imamo dete, dečaka ili devojčicu, to je manje važno. Podrška muškarca je bitna u ovakvim trenucima, a moj suprug je uvek uz mene, zajedno donosimo odluke i upravo iz tog razloga mislim da je naš brak skladan.

Goca Tržan i Raša - Treća sreća

Posle dva neuspešna postupka u Srbiji, Goca se zaputila u glavni grad Češke, zemlje koja se nalazi na drugom mestu u Evropi po popularnosti kao destinacija za obavljanje VTO postupaka, odmah posle Španije. Registrovano je više od 40 klinika, cene procedure su pristupačne, stručnjaci vrhunski, a ishod u velikom broju slučajeva uspešan.

Goca Tržan iz prethodnog braka ima ćerku Lenu, a od želje da suprugu Raši podari bebu ne odustaje ni posle sedam godina.