Goca Tržan posle treće vantelesne oplodnje: „Najveću cenu plaćate svojim emocijama“

Goca Tržan - vantelesna oplodnja kao put do ostvarenja najveće želje

Goca Tržan i njen suprug Radomir Novaković nedavno su sve obradovali vešću da su se u Pragu po treći put podvrgli vantelesnoj oplodnji. Rezultati postupka još se čekaju, što je i najteže, a pop zvezda ne gubi nadu da će ishod ovog puta biti pozitivan.

U intimnoj ispovesti za Story Goca je otvoreno pričala o najtežim trenucima kroz koje su ona i njen partner prošli, ističući da ih je višegodišnja borba za bebu samo dodatno zbližila, a ljubav učvrstila.

‒ Nemamo naročite vesti za sada, ali makar mogu da kažem da nosimo najbolje iskustvo od svih dosadašnjih. Nisam znala da može da prođe tako prijatno i glatko. Prag je centar za ljude koji se leče od steriliteta i podaci kažu da mnogima uspeva. Sa nama je, recimo, bio još jedan par koji sada čeka bebu. To nam je vetar u leđa i nada za period pred nama – ispričala je Goca.

‒ U julu punim 47 godina, ali to me ne obeshrabruje. Nikada se nisam bolje osećala jer sam svesna svoje nesvesti i shvatila sam da sebe ne treba doživljavati preozbiljno, već živeti punim plućima. Toga se držim jer me okružuje toliko lepote da je glupo da se fokusiram samo na ono što je ružno.

Boško Karanović

Najveću utehu u trenucima psihičkog i emocionalnog pada, kroz koje je više puta prošla, pružaju joj četrnaestogodišnja ćerka Lena i suprug Raša.

‒ Ono što muškarac prvo mora da uradi jeste da razmisli želi li da sa tom ženom ostane u braku ili vezi uprkos tome što ne mogu da imaju dete. Da bude iskren prema sebi, a zatim prema svojoj ženi. Na kraju, nije bitno da li je u tom procesu problematičan muškarac ili žena, bitan je rezultat. Znam puno parova koji su bez dece i divni su jedno prema drugom, ne vidim zašto su manje vredni od onih koji imaju mnogo dece, a ne umeju da se brinu o njima. Muškarac treba da kaže svojoj ženi da nije važno hoće li uspeti ili neće, da mu je ona najvažnija, da je bitno da njih dvoje opstanu. Ili da joj kaže da je njemu mnogo važno da ima dete i da bez toga ne može sa njom da ostane u braku. I to je potpuno legitiman stav, tu nema ljutnje.

Goca objašnjava da se proces vantelesne oplodnje najskuplje plaća emocijama:

‒ To uopšte nije jeftina procedura, ali najveću cenu ipak plaćate svojim emocijama, kao i telom. Niko ne zna kakve posledice hormonska terapija može da ostavi posle više godina. Žene zato podnose ogromnu žrtvu i to treba reći otvoreno. Mi podnosimo hormonske terapije, neprijatne preglede, iste takve zahvate i intervencije, kada odete na te transfere, veoma je teško. Takođe, prošli put sam se ugojila, mada sad nisam imala taj problem. Ali utiče i na liniju. To je šok za ceo organizam.