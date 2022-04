Ja nemam prava da ga držim pored sebe: Goca Tržan otvoreno o odnosu sa Rašom posle pete neuspele vantelesne oplodnje

Goca i Raša – Borba za potomstvo učvrstila je njihov odnos

Prilikom gostovanja u emisiji „Mi danas“ na televiziji K1 Goca Tržan otvoreno je pričala o najtežim trenucima kroz koje su ona i njen suprug prošli. Pop zvezda je istakla da ih je višegodišnja borba za zajedničko potomstvo dodatno zbližila, a njihovu ljubav učvrstila.

‒ Mislim da parovi koji silno žele dete i pokušavaju da dobiju potomstvo, a ne mogu da ga imaju, osećaju bol do kraja života. Teško je pomiriti se s tim i uopšte nisam sigurna da li je teže muškarcima ili ženama – ispričala je Goca na početku razgovora.

Andreja Damnjanović

‒ Morala sam da budem spremna da mi kao ženi koja je 14 godina starija od partnera on jednog dana kaže: „Slušaj, ja ipak sada želim da imam dete, a ti si već prešla granicu kada više fiziološki ne možeš da rodiš“. Ja nemam prava da tog čoveka zadržavam pored sebe i ne zadržavam ga ni sada – krajnje iskreno priznala je pevačica.

Boško Karanović

Goca i Raša zajedno su i u dobru i u zlu, a upravo je Novaković taj koji joj je bio najveća podrška posle svakog procesa vantelesne oplodnje.

‒ On je moja, a ja njegova podrška. Znaš, kada se desi vantelesna oplodnja i kada se desi „fejl“ u tom procesu, on mi svaki put kaže da mu je mnogo teško jer ne može da ponese nijedan deo mog tereta. Na ženama je sve. Žene dobijaju stimulaciju, žene prolaze kroz hormonske oluje... Psihički je to vrlo naporno. Hemija i biohemija rade tako da si toliko napet... To je PMS puta 100! I to traje, recimo, od početka stimulacije do početka začeća, ili do trenutka kada saznate da niste u drugom stanju