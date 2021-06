Goca Tržan iskreno: Rašu sam otvoreno pitala da li je spreman da ostane sa mnom čak i ako ne dobijemo dete

Goca i Raša - Ljubav jača od svih nedaća

„Nemam više snage. Ne znam ni da li želim da i dalje pokušavam...“, razočarano je rekla Goca Tržan kada je saznala da i poslednji pokušaj vantelesne oplodnje nije uspeo. Popularna pevačica i njen suprug Raša Novaković nedavno su posetili jednu kliniku u Pragu, gde su se podvrgli novom procesu. Iz „zlatnog grada“ vratili su se puni nade da će medicinski tretman uroditi plodom. Nažalost, i ovog puta nisu imali sreće.

‒ Uvek sam otvoreno govorila o vantelesnoj oplodnji kako bih ohrabrila sve parove da se bore, ali više ne mogu. Neka sada pričaju neki drugi ljudi – kaže Goca, koja iz prethodnog braka ima četrnaestogodišnju ćerku Lenu, ali bi volela da se još jednom nađe u ulozi majke.

Boško Karanović

Prilikom gostovanja u emisiji „Premijera vikend specijal“ pop zvezda otvoreno je govorila o odnosu sa suprugom posle teškog perioda koji je iza njih.

‒ „Ostvarivanje u ulozi majke“ najgora je floskula koju sam čula! Niko ne glumi u filmu, ne ostvarujem se u ulozi, ja kad rodim dete, to je za ceo život. To samo zvuči bitnije i dramatičnije od „rodila dete“. Motivišu me moja želja, moj suprug, moje dete, ali jako je važno postaviti prava pitanja. Da li si ti spreman da budeš sa mnom čak i da ne dobijemo biološko dete? Naravno da sam to pitala Radomira. Tu se pojavljuje problem našeg odnosa. Ja imam 14 godina više od njega i, ako sada ne uspem da rodim, teško da ću za nekoliko godina. U ovakvim situacijama partner mora da bude potpuno iskren i sve je u redu. Nije reč o manjku ljubavi ako me zbog toga ostavi, već o iskrenosti i želji za opstankom i razmnožavanjem – ispričala je Goca.

Andreja Damnjanović



Pevačica se osvrnula i na brak sa Ivanom Marinkovićem, iz kojeg ima četrnaestogodišnju ćerku Lenu:

‒ Umela sam da izaberem pogrešne saradnike, ljude koji mi ne misle dobro, a pretvaraju se da misle, partnera koji mi nije mislio dobro... Ne postoji osoba na ovom svetu koja nije donela pogrešnu odluku. Ako mislite na moj prvi brak, nije mi žao što se desio, jer ja iz njega imam dete. I svaku grešku bih ponovila da bih imala nju, jer da nisam, možda sada ne bih imala nijedno dete. Zamislite da sam, kada sam upoznala Radomira, razmišljala o svemu tome i propustila deset najboljih godina u svom životu.