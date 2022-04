Naglasio je Jeleni da je ne vređa: Ova žena pomogla je Dušku kad je bio na ivici, večno će joj biti zahvalan

Život Duška Tošića, pre nego što se proslavio kao sportista, bio je težak jer je odrastao u siromaštvu iako su se roditelji Nikoleta i Milorad svim silama trudili da mu omoguće stabilan život. Mnogo uspona i padova pratilo je život Duška Tošića, ali je s vremenom sve došlo na svoje, pa sada nekadašnji fudbaler, danas sportski menadžer, niže uspehe, trudeći se da ćerkama Atini i Niki, koje je dobio u braku sa Jelenom Karleušom, omogući kvalitetno i bezbrižno detinjstvo, sve ono što u njihovim godinama nije imao.

Život Duška Tošića je neverovatan

Duško Tošić odrastao je u selu Orlovatu pokraj Zrenjanina, gde je još kao dete pokazao ljubav, ali i veliki talenat za fudbal. Nezavidna finansijska situacija njegovih roditelja učinila je da veći deo detinjstva provede u Domu za nezbrinutu decu Angelina Kojić Gina, tačnije u internatu te ustanove. Tu je nesmetano trenirao, ali je imao i redovne obroke koji su bili važni za razvoj budućeg velikog sportiste.

Pre nekoliko godina, gostujući u emisji Ami G Show, Jelena Karleuša otkrila je nepoznate detalje iz Duškovog života. Kada ju je Ognjen Amidžić zamolio da prokomentariše u tom trenutku aktuelnu pobednicu rijalitija „Zadruga“ Kristinu Kockar, pop zvezda je otkrila da je upravo Kijina majka Nadica bila ta koja je Dušku značajno pomogla u životu.

‒ Ja sam mnoge teme prokomentarisala, a to radim s razlogom i smišljeno da bih izazvala to što izazovem. Oni se pecaju, a sve je zapravo stvar iskustva. Nemam ništa protiv Kije. Postoji jedna zanimljiva priča, moram je ispričati iako nisam planirala. Možda Kija to i ne zna. Ispričao mi je Duško, moj muž. Kad sam ja imala žestoke napade na nju, on mi je rekao: „Nemoj više da je diraš. Zato što mi je njena majka kad sam bio mali i jako siromašan, kad nisam imao šta da jedem, pomagala. Kijina mama mi je davala ručak u restoranu u kome je radila.“ Tako mi je Duško rekao, živa istina. Prestala sam da je napadam, sad mi je žao – ispričala je Jelena svojevremeno u pomenutoj emisiji.

Majka Kije Kockar učinila je život Duška Tošića lepšim i boljim

Nadica Zeljković je jednom prilikom svoj humani gest prokomentarisala za Dnevni avaz.

‒ Duško je imao 17 ili 18 godina kada je dolazio ovde, jer je 2002. otišao u Beograd, to sam zapamtila. Prešao je u prvi tim i ovde se hranio. Ja nisam bila upoznata sa njegovom materijalnom situacijom jer sam sve njih, kada dođu, smatrala samo decom. On je bio jedan lep, fin, vrlo skroman momak i zato mi je zapao za oko. Ja kad dođem ovde, oni su svi gladni, momci u razvoju, sportisti ‒ ispričala je majka Kije Kockar.

Danas je milioner, ali Duško nikada nije zaboravio ko je bio uz njega bezuslovno, kada nije bio to što je danas, te Nadici duguje veliku zahvalnost.