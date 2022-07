Jelena iz Turske šalje tajne poruke Dušku: Samo želim da znaš... (foto)

Poruke Jelene Karleuše mogle bi biti upućene Dušku

Prošle nedelje ceo region se zatresao posle vesti o razvodu, ali prsten, po svemu sudeći, i dalje stoji na njenoj ruci. “Duško i ja odlučili smo da sporazumno okončamo naš brak nakon 14 godina”, napisala je Jelena Karleuša na Instagramu, zabrinuvši tom objavom i javnost i medije. No, da li se par ipak predomislio i odlučio da dugoj ljubavi pruži još jednu šansu? O tome će JK razmišljati kada se vrati iz Turske, gde provodi leto sa ćerkama Atinom i Nikom.

Instagram

Ili već razmišlja, ako je suditi po romantičnim stihovima Lane Del Rej koje objavljuje na Insta-storiju.

“Kiss me hard before you go

Summertime sadness

I just wanted you to know

That baby, you the best

I got my red dress on tonight...”

Instagram

“Poljubi me jako pre nego što odeš

Letnja tugo

Samo želim da znaš

Da si ti, dušo, najbolji

Noćas nosim svoju crvenu haljinu...” Instagram