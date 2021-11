Glumica Vesna Stanojević je sa rancem na leđima otišla iz Srbije: Nismo bili jedno za drugo, a onda smo se ponovo prepoznali

„Vesna Stanojević je prava dragocenost, ne samo zbog svog na ekranu retko viđenog lica, već i zbog izvanrednog umetničkog senzibiliteta“, rekla je svojevremeno poznata televizijska kritičarka Branka Otašević o sjajnoj glumici koju pamtimo kao Siliju iz „Poslednjeg kruga u Monci“, Ružu iz „Tri karte za Holivud“, popularnih serija „Greh njene majke“ i „Cvat lipe na Balkanu“ i brojnih drugih ostvarenja. Upravo smo je videli u kontroverznoj „Crnoj svadbi“, koja ovih dana osvaja televizijske gledaoce, a uskoro ćemo je gledati i u „Nečistoj krvi“. Zanimljivo joj je, kaže, da oseti i ovu novu glumačku generaciju.

Promo

Pre 25 godina, na vrhuncu popularnosti, sa nekoliko stvari spakovanih u ranac uputila se na pozorišni festival u škotskom gradu Edinburgu. Kada se manifestacija završila, Vesna je umesto u Beograd odletela u London da se odmori i upozna britansku prestonicu. Tamo je i ostala.

I uspelo joj je ono što malo kome odavde polazi za rukom – da radi u svojoj profesiji. Završila je postdiplomske studije i počela da predaje glumu u Kraljevskoj školi „Central School of Speech and Drama“, koju su, tek da znate o kakvoj je prestižnoj instituciji reč, pohađali ser Lorens Olivije, Vanesa Redgrejv, Džudi Denč. No, poslednjih godina sve češće boravi u Beogradu, u koji je prebacila svoju bazu. Jakov Simović/Gloria

Vesna Stanojević - Nisam nostalgična

Istaknuta dramska umetnica diplomirala je u čuvenoj klasi profesora Vladimira Jevtovića, koju su činili i Srđan Todorović, Dragan Bjelogrlić, Milorad Mandić Manda, Vesna Trivalić, Boda Ninković, Dragan Petrović Pele, Mirjana Joković, Branka Pujić. Ostvarila je značajne uloge u filmovima koji su s vremenom stekli status kultnih i koji se, zahvaljujući kablovskoj televiziji i drugim mrežama, skoro svakog dana vrte na nekom od kanala. Da li „proradi“ nostalgija kada se seti uloga koje su je proslavile i zbog kojih je filmofili i danas vole, pitali smo je u jednom intervjuu.

‒ Ne bih rekla da sam nostalgična. Raduje me da ti filmovi tako dugo traju i da nove generacije gledalaca imaju priliku da ih vide.

youtube printscreen

U možda najlepšem delu karijere otišli ste u drugu zemlju. Koliko je bilo teško preseći i život nastaviti „tamo daleko“?

‒ U Britaniju sam došla 1994. godine da igram predstavu na festivalu u Edinburgu, pa bi se moglo reći da me je jednostavno put tamo naneo. Odluku da ostanem nisam donela naglo, već su me postupno zadržavali različiti poslovi i želja da se dodatno usavršim. Sigurno da mi nije bilo lako što sam karijeru na našim prostorima ostavljala iza sebe... Međutim, budući da je Jugoslavija nestajala pred našim očima, moja individualna priča bila je zanemarljiva u odnosu na okolnosti.

Čime ste se bavili prvih meseci boravka u Londonu?

‒ Krenula sam u školu kako bih usavršila engleski jezik i radila u obližnjem grčkom kafeu da pokrijem troškove. Potom sam upisala četvorogodišnje postdiplomske studije na glumačkoj tehnici Etjena Dekroa i otvorila kafe-galeriju koja je postala oaza za umetnike. Našla sam agenta i počela ponovo da se bavim svojim poslom. Znam da je, kada sam se preselila u Englesku, bilo čuđenja s ove strane i neshvatanja činjenice da se neću vratiti i nastaviti karijeru. Posle je nekako spontano nastala tišina, i s jedne i s druge strane. Kao da smo shvatili da u tom trenutku nismo bili jedno za drugo. A onda smo se ponovo prepoznali.