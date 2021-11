Sinovi su njegova najveća snaga: Muž Katarine Bajec život je poklonio medicini, sve je učinio da spase život Zorana Đinđića

„Prof. dr Đorđe Bajec jedan je od naših najistaknutijih opštih hirurga, sa ogromnim iskustvom u urgentnoj i kompletnoj abdominalnoj hirurgiji. Ovaj vanserijski laparoskopski hirurg je i pionir barijatrijske hirurgije u Srbiji“, piše na sajtu klinike u kojoj je zaposlen jedan od najpriznatijih doktora koje Srbija ima.

Imajući u vidu da je odrastao uz oca, profesora hirurgije, medicina je oduvek bila njegova jedina profesionalna opcija. Zanimljiv je podatak da je u osnovnu školu krenuo sa pet godina, da bi Medicinski fakultet završio u 22. godini.

Druga adresa ubrzo mu je postao KBC „Dr Dragiša Mišović“, gde je provodio dane i noći, a mnogo godina kasnije postaće i direktor te ustanove.

Boško Karanović

Đorđe Bajec 2003. godine pokušao je da spase život premijera

Dr Đorđe Bajec bio je u timu lekara koji su pokušali da spasu život Zorana Đinđića posle atentata koji je na njega izvršen 2003. godine, a pripala mu je i nezahvalna dužnost da saopšti javnosti da je premijer podlegao povredama.

Poslednjih godina prezime profesora Bajeca u centru je medijskog interesovanja i zbog njegove supruge Katarine, koja na kanalu „Nova S“ vodi popularnu emisiju o zravlju.

‒ Moram da se osvrnem na zamerke koje sam pročitala na društvenim mržama, gde me kritikuju što se suprugu obraćam na vi. On je gost moje emisije zbog svog višegodišnjeg iskustva, a ne zato što smo u braku ‒ poručila je dr Katarina Bajec pre nego što je pred kamerama započela intervju sa mužem, ali ni sama nije mogla da ostane ozbiljna do kraja.

Boško Karanović

‒ Dobro, ima prednosti to što mi je muž, ne moram da nosim epidemiološku masku pošto zajedno živimo. A nije loše ni da malo promenimo ambijent, iz kuće u studio.

Dr Đorđe Bajec uzvratio je u šali:

‒ Iskoristiću priliku da mi se obraćate na vi, uživam u tome.

Ugledan doktorski par ima petogodišnjeg sina Filipa, koji je „slika i prilika“ svog oca. Profesor Đorđe Bajec, koga najbliži oslovljavaju sa Džo, iz prvog braka ima sinove Andreju i Dušana, a doktorka Katarina sina Jovana, pa u privatnom životu uživaju u blagodetima mnogobrojne porodice.

Boško Karanović