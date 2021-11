Došlo je vreme da svet sazna mračnu istinu: Vila Smita više nikada nećete gledati istim očima

Vil Smit šokirao svet... Velika tragedija

Još samo četiri dana dele nas od emitovanja dokumentarnog serijala "Best Shape of My Life" koji potpisuje sjajni holivudski glumac Vil Smit. Smit je ovaj projekat započeo sa idejom da dokumentuje svoje napore u mršavljenju, ali se cela priča pretvorila u mnogo "dublje" putovanje i preispitivanje misli i osećanja popuparnog glumca. Detalje iz njegovog privatnog života javnost i te kako nije znala, a mnogu se i dalje pitaju da li je sve ovo moralo da izađe na videlo.

Guliver Getty Images

Naime, jedan od glumaca kome je osmeh oduvek bio zaštitni znak, otvorio je dušu i ispirčao je se godinama borio sa strašnim demonima, pa je pomišljao i na samoubistvo, ali nažalost i na ubistvo rođenog oca.

- Moj otac je bio nasilnik, ali je takođe dolazio na svaku moju predstavu, utakmicu, priredbu. Bio je alkoholičar koji je na svakoj mojoj premijeri bio trezan. Kada sam imao devet godina, gledao sam kako otac udara majku pesnicom u glavu, tako jako da se srušila. Pljuvala je krv. Taj trenutak u toj sobi, verovatno više od bilo kog drugog trenutka, definisao me je kao osobu. Tada sam se zakleo sebi da ću osvetiti majku. I decenijama kasnije, došao je trenutak kada sam to želeo da uradim - napisao je Vil Smit u svom dokumentarcu.

Vil Smit je pomišljao na najgore, ubistvo oca umalo se nije dogodilo

U godinama koje su sledile otac Vila Smita bolovao je od raka, bio je izuzetno slab i morao je da se kreće uz pomoć kolica.

- Jedne noći, dok sam ga pažljivo gurao u kolicima od spavaće sobe do kupatila, mrak se probudio u meni. Zastao sam na vrhu stepeništa. Lako mogu da ga gurnem, i još lakše da se izvučem. I decenije bola i besa su pokuljale, ali su se onda povukle. Nastavio sam da guram tatu ka kupatilu - napisao je on i šokirao svet.

Smit je ranije iskreno pričao i o svom mentalnom zdravlju i priznao da je hteo sebi da oduzme život, mada nije otkrio u kom se to trenutku dogodilo.