Ludo je volela zgodnog vaterpolistu, zbog raskida se ugojila 6 kilograma: Za bivšim dečkom Jelene Janković žene se i danas okreću (foto)

Sedam godina se o ljubavnom životu Jelene Janković nije znalo ništa, a onda se leta 2020. pronela vest da je nekadašnja teniserka zavolela doktora Branka Baraća. Godinu dana kasnije postali su roditelji devojčice. O njihovoj fatalnoj ljubavi i upoznavanju kao na filmu mnogo se pričalo iako Jelena nije dala nijednu izjavu. Da li je u trenutku kada je definitivno napustila profesionalni sport pomislila da je vreme da privatni život zaista učini privatnim ili je tu odluku donela poučena prethodnim iskustvom, nije nam poznato, tek sećamo se vremena kada su ona i njen tadašnji dečko, crnogorski vaterpolista Mlađan Janović, bili rado i često viđeni na stranicama lajfstajl magazina.

Jelena i Mlađan upoznali su se 2008. godine na „Olimpijskim igrama“.

‒ Više puta sam, još na početku, rekao Jeleni da imam osećaj kao da smo zajedno dve-tri godine. Od početka sam osećao da ova veza može da uspe. Teško je održavati ljubav na daljinu, ali takav odnos učvršćuje poverenje, a oboje ga gajimo. Ljubav na daljinu nije ista kao kada vam je partner blizu i uvek dostupan. Mislim da je ova naša veća i jača – ispričao je svojevremeno Mlađan.

Dugo se činilo da je njihova ljubav zaista veća i jača, a to se osećalo gde god bi se zajedno pojavili. Četiri godine delovali su kao savršen par i Jelena je često govorila:

‒ Jedinstven je osećaj bezrezervne podrške koju mi Mlađen pruža, pomno prati svaki moj meč, a njegovo strastveno navijanje značajni je pokazatelj privrženosti.

Međutim, posle četiri godine veze odlučili su da svako krene svojim putem. Oni koji su ih dobro poznavali tvrdili su da se suviše vole da bi to bio definitivan kraj njihove veze i – bili su u pravu. Godine 2014. Jelena Janković i Mlađan Janović obnovili su vezu. Budući da su emocije bile nesumljive, a zajedno su već prošli mnogo toga, očekivalo se da sledeća novost bude da su se verili, međutim, desio se raskid, ovoga puta konačan.

Bivši dečko Jelene Janković izbegava da se eksponira u javnosti

Jelena nije ni pokušala da sakrije da je teško podnela kraj ljubavi, a u jednom od retkih intervjua koji je dala u tom periodu otkrila je zašto je njena, uvek savršena težina, uvećana za šest kilograma:

‒ Hrana mi je bila lek. To je kao na filmu kada vidite one devojke kako posle raskida veze jedu samo čokoladu. Tako sam i ja. Sve mi se skupilo, i raskid, i povreda, nije mi bilo lako da to prevaziđem. Baš sam se bila zaokružila i brat me je zafrkavao da sam najdeblja teniserka. Bio je u pravu jer sam to videla po stvarima. Sve je pucalo na meni. Imala sam šest kilograma više. Nisam ništa mogla da radim, nikakve terapije mi nisu pomagale, samo sam jela. Toliko sam jela da sam razmišljala da bih mogla da postanem kuvarica.

Jelena Janković danas je srećna uz doktora Branka sa kojim ima šestomesečnu ćerku, dok se o privatnom životu Mlađana Janovića ne zna mnogo. Predsednik je vaterpolo kluba "Primorac" iz Kotora, a ako je suditi po retkim fotografijama koje se mogu pronaći na društvenim mrežama i dalje je odličan frajer.

