Ko je pevačica za koju mediji tvrde da je nova devojka Duška Tošića: Molim vas da to ne pišete...

Devojka Duška Tošića, tvrde pojedini mediji, je pevačica Ina Gardijan

Brak Jelene Karleuše i Duška Tošića odavno je na klimavim nogama, začinjen javnim prozivkama, ali i porodičnim fotografijama sa kojih bi se dalo zaključiti da je sve u najboljem redu. Međutim, neki mediji tvrde da imaju informacije koje bi mogle da otkriju šta se zaista dešava.

Kako piše Informer, Tošić je navodno u vezi sa sedam godina mlađom pevačicom Inom Gardijan. Izvor blizak listu kaže da Jelenin još uvek zakoniti suprug više i ne skriva ovu romansu, i da je viđen kako razmenjuje nežnosti sa Inom na jednoj privatnoj zabavi. Njih dvoje često zajedno putuju i nerazdvojni su, tvdi dalje neimenovani izvor.

U međuvremenu, na društvenim mrežama pojavio se i snimak na kojem se vidi kako Ina peva Dušku, a on ne skida pogled s nje. Izvodila je, ni manje ni više, nego Cecinu pesmu.

No, mlada pevačica je odmah reagovala:

- Molim vas da to ne pišete jer to nije istina. Poslale su mi drugarice i jedino što mogu da kažem jeste da to nema veze s vezom – rekla je Ina za Informer.

Pre dve godine, u emisiji "Kontra šou", Ina je otkrila da je dobila pretnje od jedne koleginice.





- Ne mogu da kažem, ako progovorim biće veselo, ali sada ne smem. Bilo je par nekih ljudi, ali ovo što mi se sada desilo poslednji put je zaista neverovatno. Ne biste verovali od koje osobe je to. Dobila sam poruke pretnje od žene jedne, ima i ona duge noge, bavi se muzikom... Samo ću to reći.

- I dan danas sam u šoku, ne mogu da verujem da neko sebi takve stvari dozvoljava. Rekla mi je da neću nigde više moći da pevam, glupost neka, ne bih da se spuštam na taj nivo. Mogla sam u startu da odreagujem, ali ne želim da se bavim tim stvarima, iskulirala sam samo – izjavila je tada Ina, ne navodeći o kojoj je pevačici reč.