Dragana Katić za HELLO!: Patila sam i plakala, mnogo sam toga pregurala

Tokom fotografisanja Dragana Katić je rekla da se najlepše živi kad pogledaš telefon ili laptop a o tebi ne “iskače” ni jedna vest. Na konstataciju da o njoj nikada nisu kolali neki “ozbiljni” tračevi, odgovorila je da bi volela da tako završi karijeru. Potom je dodala da svako ko se bavi javnim poslom želi da bude u žiži interesovanja, ali da su se promenili razlozi zbog kojih neko postaje vest dana, nedelje ili meseca. Zbog toga uopšte ne želi da bude vest. Na opasku da bi to svakako bila ako bi ušla u vezu sa nekim poznatim muškarcem, uz osmeh odgovara:

‒ Nije loša varijanta, ali trenutno ne vidim uslove za tako nešto. Međutim, moja emisija lepo kaže da nikad nije kasno. Još sam mlada pa ćemo videti.

Sudeći po tonu, ovo „još sam mlada“ piše se sa znacima navoda?

‒ U toj konstataciji ima više želje da u to verujem, nego istine, ali zvuči optimistično. Naravno, svesna sam da sam debelo zagazila u drugu polovinu života. Volela bih da je drugačije, ali tako je kako je. Javne ličnosti imaju običaj da kažu „divno se osećam, budi pozitivan“... Ja nisam pristalica te „filozofije“. Mislim da ćeš više pomoći nekome ako kažeš da si imao loše momente u životu i otkriti kako si iz njih isplivao, nego što ćeš slediti američku lajfkouč školu. Insistira se na tome da pošto-poto budeš pozitivan i da sa osmehom izgovoriš da, daleko bilo, imaš tešku bolest, ali ćeš sve rešiti pozitivnim mislima. Problemi se rešavaju zdravim mislima, a zdravo je biti i tužan i srećan. Svaku emociju treba iživeti. Nikada nisam krila osećanja pred bliskim ljudima, ali u javnom ispoljavanju uvek sam imala meru.

To što govorite podseća na jednu vašu staru rečenicu: „Kuća je za patnju, prijatelji za deljenje bola, a posao je nešto što mora da se odradi dobro“.

‒ Upravo tako. Patila sam i plakala kad sam osećala potrebu, porodica i prijatelji su bili tu da mi pomognu ako mogu, a kad bih došla da radim, morala sam da na sve to zaboravim. Srećom, moj posao je takav da, koliko god da ti je teško, do te mere uđeš u film da privremeno zaboraviš na sve drugo. Kao kad danima kašlješ, a onda bez problema odradiš emisiju, da bi, čim se snimanje završi, nastavio da kašlješ. Nije to stvar profesionalizma, već činjenica da posao jako voliš i znaš da moraš da ga uradiš kako treba, pa se mozak sam prebacuje na drugu frekvenciju. Nema tu nikakve mistifikacije.

Da li ste, posle pedesete, postali emotivniji ili sada teže zaplačete?

‒ S jedne strane, mnogo sam toga pregurala, a sa druge stalno dobijamo toliko loših informacija da više nisam tako laka na suzama. Žao mi je što je tako jer mislim da su eliksir. Međutim, sve mi je teže kad čujem da se nekome desilo nešto ružno.

Izgleda da intervju sa vama ne može da prođe bez pitanja da li ste trenutno u vezi, pa da ne kvarimo tradiciju.

‒ Niti sam u vezi, niti sam zaljubljena, što ne znači da nisam spremna i za jedno i za drugo, ali ovako mi uopšte nije loše. Uvek sam govorila da mogu da budem „soler“. Pre sam za tu varijantu nego „biti s bilo kim“ ili u mučnoj vezi. Sebe mnogo cenim i volim da bih svoje vreme i život trošila na nekoga ko mi u tom trenutku ne prija.

Jednom ste u šali rekli: „Moj izbor su uvek bili stariji muškarci, ali kada sam došla u neke godine, ti stariji su mi postali prestari.” Ko je star, a ko prestar?

