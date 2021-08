On je zarobio srce Marijane Mićić, a kada budete videli ko mu je otac bićete prilično iznenađeni (foto)

Dečko Marijane Mićić glumicu je promenio na bolje

Čuvenu konstataciju da „vreme leti“ verovatno bi, vođeni ličnim primerom, potvrdili i Marijana Mićić i njen verenik Miloš Marjanović. Nedavno su proslavili osam godina srećne veze, koja je počela slučajno, a pretvorila se u lepu i dugu emotivnu priču.

‒ Sigurno je da su sudbina ili svemir uradili svoj deo posla, ali smo nas dvoje i te kako zaslužni. Da moje i njegove akcije nisu nailazile na prave reakcije, veza sigurno ne bi trajala, bez obzira na ljubav ‒ izjavila je simpatična glumica u intervjuu za HELLO!.

Po njenom mišljenju stabilan emotivan odnos zavisi i od starosti partnera.

‒ Kad imate dvadeset i neku, burnije reagujete na svaki partnerov gest. U tim godinama manje je kompromisa, a više rasprava, pa veze brže pucaju. Kod nas se sve lepo poklopilo. Miloš je „u glavi tačan“ za odnose, pa je uspeo da i mene kanališe do granice da sada i ja isto reagujem.

Miloš, koji je po profesiji producent, nije iz javnog sveta, ali oni nešto stariji dobro znaju njegovog oca, pevača Srđana Marjanovića.

Marijana za verenika ima samo reči hvale i s ponosom ističe da ju je promenio nabolje.

‒ Znao je da u svakom trenutku reaguje kad mi dođu „žute minute“, što je uticalo na moje dalje ponašanje. To važi za mnoge situacije u kojima sam ranije bila sebična, zahtevna, ljubomorna, posesivna. On je sve to sveo na minimum.

A koliko su s vremenom poprimili iste navike, pa i ukus, najbolje ilustruje jedna od poslednjih zajedničkih fotografija, na kojoj su zagrljeni, zaljubljeni i odeveni u slične plave košulje.