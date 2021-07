Luksuz sa deset zvezdica: Vodimo vas na jahtu Rafaela Nadala (foto)

Jahta Rafaela Nadala proglašena najboljom na svetu

Za 34. rođendan, prošlog leta Rafael Nadal sebi je poklonio veliku belu ajkulu. Tako se otprilike zove katamaran za koji je izdvojio 6,2 miliona dolara ‒ „Great White“. Reč je o jednom od najmoćnijih modela kompanije „Sunreef“, čija su specijalnost jahte i ostali „vodeni luksuz“. U Nadalovu „garažu“ uplovio je nekoliko nedelja pre nego što je izgovorio sudbonosno „da“ dugogodišnjoj ljubavi Ćiski. Tada se teška srca oprostio od „Betovena“, nešto manjeg broda kojim je voleo da obilazi obale rodne Majorke. Ipak, dobio je novu, bolju i moderniju igračku, koja bi uskoro mogla da mu pomuti slavu jer je počela da osvaja ozbiljne nagrade.

Naime, ovog leta prestižni lajfstajl magazin „Robb Report“ dodelio je „Velikoj beloj“ priznanje za „najbolju od najboljih“. Konkurencija je bila žestoka, tu su i grandiozne vodene tvrđave najbogatijih ljudi današnjice, koje su i veće, i snažnije, i skuplje, ali Nadalov katamaran ima nešto što drugi nemaju. Uostalom, samo pogledajte fotografije i njegovo nasmejano lice... Profimedia

‒ Rođen sam na ostrvu, more je izuzetno važan deo mog života. Nije tajna da ga obožavam od malih nogu. Kad sam na Majorki, više vremena provodim na brodu nego kod kuće – priznao je jednom prilikom čuveni Rafa.

Ljubav prema plovidbi nije oslabila ni posle venčanja. Štaviše, istu strast deli i njegova supruga, što nije iznenađenje budući da takođe vuče korene sa najvećeg španskog ostrva. Pogled na veliko plavetnilo svakako je lekovit posle napornih turnira i putovanja, a more odmara i oči kada se napune šljakom, nekad i suzama zbog izgubljenih mečeva. „Great White“ savršeno je mesto za obnavljanje energije pred „Olimpijske igre“, koje su Nadalu toliko važne da je preskočio „Vimbldon“. Ovih dana krstari španskim delom Mediterana, a najlepše je to što može da se usidri gde god poželi, uzme ronilačku opremu i skoči u more. Verovatno već znate da je ronjenje Rafina druga sportska ljubav i da se pod vodom snalazi skoro jednako dobro kao na terenu.

Jahta Rafaela Nadala - Ploveća palata

Katamaran dugačak 28 metara skrojen je po meri i željama najboljeg španskog tenisera svih vremena i prava je ploveća palata, iako zbog neobičnog oblika i oštrih uglova možda ne deluje tako. Ali, „srebrnu ajkulu“ ne možete a da ne primetite kada se pojavi na horizontu. Predviđena je za duge plovidbe, uključujući prekookeanske, dostiže brzinu od 23 čvora (44 kilometra na sat, što je impresivno za ovu vrstu brodova) i poseduje dva moćna motora koja imaju po 1.200 konjskih snaga. Tu su i otvorena kuhinja sa barom, nekoliko kupatila, salon, pet spavaćih soba sa pokretnim terasama, kabine za posadu, garažu za skutere... Na donjoj palubi, iznad tačke gde se dva dela broda spajaju, smešten je spa-bazen sa vodopadom. Profimedia

Enterijer je, bar na prvi pogled, prilično jednostavan, u modernom, minimalističkom stilu, sa dominantnom belom bojom koja prostor vizuelno čini većim. Nameštaj je u bež, krem i svetlosivim nijansama. Šik i elegantno. Televizor u salonu je tolikih dimenzija da bi ova prostorija mogla da se nazove mini-bioskopom. Plafon gornje palube po potrebi postaje proziran, pa u toplim letnjim noćima Rafa i njegovi gosti mogu da uživaju u pogledu na zvezdano nebo. Ako ne računamo osoblje, na jahti u isto vreme može da boravi dvanaestoro ljudi.

Kako je prošle godine otkrila „Sunreef“ kompanija, Nadal je malo umešao prste i maštu u dizajn enterijera, a autori su dali sve od sebe da ispoštuju njegova hedonistička pravila i specifičan ukus. Strastvenom moreplovcu bilo je jasno da je katamaran bolji izbor od klasične jahte jer je stabilniji i ima više prostora. U ovom slučaju, to je 360 kvadrata, ne računajući deo sa pogonskim postrojenjem i komandni most.

Kada se svetu dogode nevolje kao što je aktuelna pandemija, pokretna kuća je odlično rešenje za karantin. Vlasnici ovakvih „all inclusive“ varijanti na kopno izlaze samo ako moraju, a ako ste se pitali kako su i gde proslavljeni teniser i simpatična Ćiska provodili dane izolacije, imate pravo da jednom pogađate. Profimedia

Pre nego što je doplovio do Rafe, spektakularni brod predstavljen je na „Sajmu nautike“ u Kanu, gde je izazvao najveću pažnju, ali ne isključivo zbog toga što se već znalo čije je vlasništvo. Jahta je sama po sebi remek-delo i oličenje luksuza sa deset zvezdica, kategorije koja zvanično ne postoji, ali se koristi kada pokušavamo da opišemo san snova.

