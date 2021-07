Krv nije voda: Beba Balašević objavila pesmu koja od prve do poslednje note miriše na Đoleta

Beba Balašević napisala pesmu poput bajke

Beba Balašević održala je obećanje. Iz porodične manufakture u ulici Jovana Cvijića upravo je izašla pesma „Sve bajke sveta“, koju je mlađa ćerka čuvenog panonskog mornara napisala za „Gospon Tamburaše“. Renomirani novosadski ansambl često je pratio Đorđa Balaševića na koncertima.

‒ Naša veza sa onima koji su Negde Drugde je da budemo onakvi kakvima bi oni voleli da nas vide. Gospon Tamburaši i ja pouzdano znamo da je to ni manje ni više nego u bajci. Okruženi dobrim vilama, kraljicama, patuljcima, belim zečevima koji kasne na čajanku dobrih luda... Hvala im što su nam pomogli da napravimo bajku – napisala je Beba na „Fejsbuku“, najavljujući singl koji od prve do poslednje note „miriše“ na Balaševića. To je taj čarobni prah, glasio je jedan od prvih komentara.

Petar Đorđević

U maštovitom spotu se, pored članova orkestra i, naravno, malog belog zeca, pojavljuje i Đoletova starija ćerka, glumica Jovana Balašević. Tamburaši su na društvenim mrežama otkrili kako je počela ova lepa muzička priča.

‒ Ideja za pesmu zaista počinje kao bajka: „Bilo jednom...“ Sa Bebom smo već godinama kao porodica i u jednom od naših druženja došli smo na ideju da zajedno napravimo pesmu „Sve bajke sveta“. Tekst i muziku uradila je Beba, aranžman ‒ svi zajedno. Nema ničeg lepšeg nego stvarati sa prijateljima u magičnoj atmosferi. Nadamo se da ćete uživati u pesmi kao što smo mi uživali dok smo je stvarali. Ako to bude slučaj, nagovorićemo gospoja Bebu da smisli još koju.

Krv nije voda, dokazala je gospođica Balašević. Đole, tamo „negde drugde“, ne mora da brine, dok je nama nas.