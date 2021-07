Dobra strana razvoda: Mira Lekić blista, vratila se staroj ljubavi

Mira Lekić – povratak na male ekrane

Mada je i pre udaje bila deo medijskog sveta, Miru Lekić godinama smo predstavljali kao suprugu Mašana Lekića. Dugo smo čitali porodične priče o njima i njihovoj ćerki Mii, a onda je prošle godine stigla vest da su se razveli. Svako je krenuo svojim putem, a Miru je njen vratio pred kamere. Doduše, ona je sve vreme bila na korak od njih, jer je deo ekipe koja priprema emisiju „150 minuta“. Kada se u decembru prvi put pojavila na ekranima, dobila je mnoštvo komplimenata za izgled.

U nedeljama koje su pred nama Mira će zajedno sa Dejanom Pantelićem i Milošem Uroševićem voditi letnje izadnje „150 minuta“. Biće to prilika da, definitivno, izađe iz profesionalne senke bivšeg supruga, o kojoj je svojevremeno govorila:

‒ To što sam mu supruga nosilo je određeni teret i nametalo obavezu da se dokazujem više od drugih, jer su me gledali kao ženu Mašana Lekića. Trebalo mi je vremena da se izborim sa pritiskom, ali s vremenom sam shvatila da ne možete svima ugoditi. Prihvatila sam da ću u poslu uvek biti u njegovoj senci, ali na to gledam isključivo kao na prednost i priliku da uz njega učim i napredujem.

Luka Šarac