Veliki povod za slavlje: Željko Joksimović oduševio novom fotografijom na „Instagramu“

Željko Joksimović – škola ima posebno mesto u njegovom srcu...

Željko Joksimović proslavio je proteklog vikenda trideset godina mature. Bila je to prilika da se pohvali da su on i njegovo društvo bili najbolja generacija Valjevske gimnazije, a onda je otkrio da su posle tradicionalnog okupljanja u nekadašnjoj učionici slavlje nastavili na Divčibarama – prvo uz roštilj, a onda uz muziku do jutra.

“Nema mnogo ovakvih prijateljstava. To se čuva i neguje“, napisao je na svom profilu na „Instagramu“, još jednom nas podsećajući koliko je vezan za rodni grad, a pogotovo za drugarice i drugove iz škole.

Nedavno je, u intervjuu za HELLO!, na pitanje koliko traju njegova najduža prijateljstva odgovorio:

‒ Još od škole. Mi Valjevci smo poseban soj, imamo posebne veze. Zavičaj nije samo geografska odrednica. Mnogo više su to ljudi, oni sa kojima si i krenuo da otkrivaš svet, da bi posle izvesnog vremena spoznao da je najlepši bio baš tu, u zavičaju. To ne može ni da se zaboravi, ni da se obriše.

Svojevremeno je jedan od najpopularnijih pevača u regionu otkrio da ga od idealizovanja sebe čuvaju upravo ljudi koje vidimo na fotografijama. Naglasio je koliko su bliski:

Željko Joksimović - škola u najlepšim uspomenama

‒ Kada, možda, i pomislim da sam nešto vanredno uradio, odem na moju „vajber“ grupu, koju imam sa drugarima iz Valjevske gimnazije. Tad sam isti kao svi, jer to i jesam, i nemam ideju da sam nešto posebno i da radim posebne stvari. Ima toliko lekara koji su spasli nečiji život, ima toliko advokata koji su zaštitili nevine, ima toliko ljudi koji su učinili vanredne stvari, naučnika...