Željko Joksimović slavi 49. rođendan: Ona danas ne postoji i to boli...

Željko Joksimović danas slavi 49. rođendan, pa čestitke na društvenim mrežama smenjuju jedna drugu. Proslavljenom kantautoru, sasvim razumljivo, najdraže su one koje je dobio od supruge Jovane i dece, ćerke Mine, sina Koste i bliznakinja Ane i Srne.

Rođendani, bez obzira koji su po redu, prilika su da se vratimo u neke lepe periode života. Sećajući se srednjoškolskih dana, kada je stvorio nezaboravne uspomene, Željko je otkrio šta mu, ipak, smeta:

Luka Šarac

‒ Problem je nestajanje onoga što je te uspomene činilo. Primera radi, pored naše gimnazije postojala je vojna menza, koju smo zvali „Štab“, sasvim adekvatno. Moja generacija je ustanovila to ime, a običaj je bio da u „Štabu“ obitavamo pre škole, tokom škole i posle škole. Profesori nisu dolazili, svesni da će broj učenika koje će tu zateći nekada biti veći od onog na pojedinim časovima. Bila je to socijalna ustanova pored socijalne ustanove. Dve škole, čija je veza mnogo jača nego što mnogi zamišljaju. Doći u „Štab“, popiti tursku kafu sa ratlukom, koju je kuvala tetka-Živka, a onda otići u školu – značilo je da si odrastao. Povezivanje tih „časova“ načini te čovekom. Danas „Štab“” više ne postoji i to boli.

U to vreme Željko je najviše voleo utorak, jer je tog dana imao sedam časova. Na pitanje da li je moguće da se radovao danu sa najviše časova ponovo se vratio na priču o školi i kafani:

‒ Kao što volim da u dobrom društvu provedem sate u kafani, tako sam voleo da budem u školi. Ona je neka vrsta one dobre kafane, za decu. Tu uče, tu grade odnose sa okolinom, tu se smeju, otkrivaju druge i sebe, šale se na svoj i tuđ račun, vole, svađaju se, ukratko ‒ vežbaju život. Ko nije znao da se ponaša u školi ne zna ni u kafani, ni u porodici. Nigde... Takođe, ko nije imao prijatelje u školi teško da će ih ikada imati.

Svi znamo kako Željko peva, a na osnovu onoga što vide na ekranu ili čitaju u novinama ljudi su formirali stav o njemu. Međutim, pitanje je koliko je ta slika realna, jer sam pevač kaže da su „on na sceni“ i „on van scene“ dva sveta. O tom „manje poznatom Željku“ kaže:

‒ Privatno sam opušteniji, nekako drugačiji, kažu da sam duhovit, da veoma dobro umem da imitram. Nisam ekscentričan, ne volim da privlačim pažnju, ni na koji način. Ne volim da upoznajem previše ljudi, ni da lako sklapam prijateljstva. Jednostavno, oprezan sam u komunikaciji. Srdačan sam sa svima koje volim, a njih je mnogo, ali nisam od onih koji brzo uspostavljaju blizak odnos.