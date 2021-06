Druga strana medalje: Odnos Novice i Tome krio je bolne rane koje samo rođena braća mogu da osete

Toma i Novica Zdravković proživeli su svašta zajedno

Život Novice Zdravkovića, koji je posle duge i teške bolesti preminuo u 74. godini, obeležila je muzika, ali i činjenica da je sve što je postigao kao pevač i tekstopisac tokom višedecenijske karijere ostalo u senci neponovljivog talenta i harizme njegovog starijeg brata Tome.

„Između nas dvojice bila je velika razlika u godinama tako da je on meni bio više kao otac nego kao brat. Mi smo sa juga, a tamo se oduvek jako poštuju braća i sestre. Izuzetno sam ga poštovao, uz njega sam počeo i da pevam. On je bio moj idol, divan u svakom smislu. Bio mi je najlepši na svetu, najpametniji i najbolji iako je prema meni bio veoma strog, najverovatnije zbog razlike u godinama“, opisao je svojevremeno u knjizi „Toma Zdravković – 68 neispričanih priča“ svoj odnos sa bratom. ATA Images

Toma i Novica Zdravković - Nepravda koja ne može biti ispravljena

Mada se moglo očekivati da slavni pevač pomogne mladiću koji ga je u stopu sledio, to se nije desilo. Novica mu nikada nije zamerio što je sam morao da krči svoj estradni put, a s ponosom je isticao da je Toma snimio nekoliko njegovih pesama i da su sve postale hitovi. „Bio je izuzetno iskren i ja sam to najviše voleo kod njega. Nije voleo puno da pomaže oko pevanja ako nije bio siguran u nekoga. Eto, meni nikada nije pomogao jer je smatrao da ne pevam dobro. Godinama sam čekao, ostario pevajući u kafani, ali nisam od njega dobio nijednu pesmu da snimim. Pre bi se ubio nego da mene vodi na televiziju ili da pogura moju karijeru na neki način. Nikada to ne bi uradio.“ Privatna Arhiva

Mnogi su nastojali da po svaku cenu budu u Tominom društvu, ali on je pravio ozbiljnu selekciju. Govoreći na tu temu, Novica se prisetio jedne zanimljivosti. „Glumce i pisce je izuzetno cenio. Zoran Radmilović i Mika Antić su mu bili najbolji drugovi. Njih trojica su bili kao braća. Ja sam provodio vreme sa njima ako bi me pozvali, ali kada nisu želeli da tu sedim, istog momenta bi počeli da se svađaju ne bi li me oterali a da me ne uvrede. Kad me vide da dolazim, oni kao počnu da raspravljaju nešto i to veoma grubo, veoma upečatljivo. I to je bio Toma.“