Prelepo: Bojana Ordinačev trudna!

Trudna Bojana Ordinačev - vest koja je oduševila javnost. Glumica se na svom profilu na Instagramu pohvalila letnjom fotografijom, a osim divnog morskog plavetnila na njoj je vidi i glumičin trudnički stomak.

- Ne postoji pravo vreme za roditeljstvo, najlepše je kada i muškarci i žene to dožive onda kada žele, bilo da imaju 19, 27 ili 45 godina. To su suviše lične stvari da bi se od nekoga očekivalo da ih urade “tad i tad”. Nekako sam uvek znala da će se dogoditi onda kada mi to moje biće bude reklo, kada osetim da je došlo vreme - rekla je nedavno za HELLO! sada već trudna Bojana Ordinačev, koja već godina uživa u skladnoj emotivnoj vezi. Iako živi sa partnerom, na brak i se i dalje nisu odlučili.

- Odnos partnera, bilo da su u vezi ili braku, neće očuvati ni lepota, ni privlačnost, ni novac, neće ga popraviti ni sedmo dete ukoliko nije zasnovan na ljubavi i razumevanju. To je suština i tu leži sva snaga. To je tvoje utočište, mesto gde tražiš zaštitu kada je najteže, gde te vole kakav god da si, nešto samo tvoje što te leči, punjač na koji se uključiš kada se baterije isprazne.