Seka Aleksić se od tuge i bola slomila pred kamerama: Otac je tukao majku, te scene nikada neću zaboraviti (video)

Otac Seke Aleksić pre četiri godine preminuo je na Badnji dan . Do poslednjeg trenutka bila je uz svog oca Milorada koji je živeo u Loznici. Iako je imala teško detinjstvo, Seka se tog 6. januara 2017. godine dirljivim rečima oprostila od voljenog bića.

‒ Putuj sa anđelima, srculence moje! Kažu da samo posebni ljudi umiru na velike praznike… Moj voljeni tata Milorad imao je tu čast da dušu ispusti na Badnji dan. Na dan radosti kada se slavi Hristovo rođenje! Zauvek ću pamtiti tvoju pozitivnu energiju, razdraganost, veselost, raspevanost. Najviše si se radovao na dan moga rođenja i mami si rekao da ću ja biti tvoja pevačica. Istina, to sam i postala i niko nije bio srećniji od tebe kada si saznao da je pevanje moja ljubav! Zato, tata moj dragi, neću tugovati. Tvoj ovozemaljski život je završen jer si nastavio večni život, mnogo vredniji od ovoga! Radovaću se i pevati! Otišao si na najradosniji dan! Doživeo si da u krilu držiš unuče, niko nije bio srećniji od tebe! Neka ti je večna slava, dušo moja! Tvoja ponosna ćerka ‒ poruka je koju je Seka tada uputila ocu. Da je kao dete živela teško i da pamti mnogo stresnih i strašnih porodičnih momenata Seka je sa suzama u očima otkrila gostujući u emisiji „Preživeli“ na televiziji „K1“.

Otac Seke Aleksić bio je težak čovek

‒ Moje odrastanje bilo je u siromaštvu. Jako siromašno. Sećam se dve situacije kada je otac nasrnuo na majku. Moj brat je skočio na njega, uhvatio ga za glavu i našao prvo što mu je bilo pri ruci da ga udari. Bio je dete, moj brat. Udarao ga je po glavi, da bi se on sklonio sa majke jer ju je tukao. To su strašno stresne situacije i slike koje se nikad ne zaborave. Nikad se to ne briše iz glave ‒ iskreno je pričala pevačica, koju su emocije u potpunosti savladale i nije mogla da zaustavi suze. printscreen K1

Seka je nedavno priznala da joj otac mnogo nedostaje.

‒ Tata mi puno nedostaje, sećam se njega veoma često. Kad čovek izgubi roditelja, bez obzira što ja sa mojim tatom nisam bila svakodnevno, ima perioda kad smo se čuli jednom godišnje. Kad čovek izgubi roditelja, definitivno ode jedan deo njega, i to se ne vraća ‒ rekla je Aleksićeva i dodala da je maltretiranje od strane druge dece morala da trpi tokom školovanja.

‒ Gurali su me, pljuvali, cepali su mi majicu, sve kao iz šale ‒ rekla je Seka. I sa osmehom, srećnija nego ikada, dodala:

‒ Zahvaljujem svima što su bili takvi prema meni.