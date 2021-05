Sve je moglo biti drugačije u Nedinom životu: Možda bih bila u srećnom braku još uvek

Bivši muž Nede Ukraden ostavio je veliki trag u njenom životu

Iako zahvaljujući svom glasu i brojnim hitovima na muzičkoj sceni uspešno traje već decenijama, o privatnom životu Nede Ukraden ne zna se mnogo. Pevačica iza sbe ima ćerku Jelenu, koju je dobila u braku sa proslavljenim rediteljem Milanom Bilbijom. Njihova ljubav trajala je čitavu deceniju, a onda je usledio razvod. Nedin bivši suprug preminuo je pre šest godina, a na pitanje da li joj tokom korone fali udvaranje, pevačica je za HELLO! nedavno iskreno rekla:

- Udvarači mi ni sada ne fale.

Ali su virtuelni?

- Da hoću, bili bi ovde, pored mene. (smeh) Smatram da mi je lepše što sam sama, nego da sam u vezi koja bi samo u jednom segmentu bila radost ili olakšanje, a u svim ostalim otežavajuća okolnost. Sve u svemu, ponekad nije loše biti sam. Kad si sam, možeš da nađeš odgovore na mnoga pitanja. Naravno, nisam sama, tu su moji najmiliji koji brinu o meni, kao i prijatelji. Stvarno mislim da je bolje biti sam nego sa bilo kim.

Mirko Tabašević

Gostujući u emisiji "Sceniranje" na "Kurir" televiziji, Neda je odgovorila na zanimljivo pitanje jednog fana. "Da li Vam je smetalo što se u štampi stare Jugoslavije više pisalo o Vašem ljubavnom životu i koja je najveća neistina koju ste o sebi pročitali", glasilo je tačno pitanje.

- Pa ne znam da se pisalo o mom ljubavnom životu! Kom ljubavnom životu? Pa ja imam tako siromašan ljubavni život da moram nešto da izmislim pod hitno. Prvo, imala sam jedan brak i to sam se jedva udala. Ne jedva što me nije hteo ženiti, nego sam ja jedna naopaka žena. To je Jelenin tata i ja sam ceo život održavala dobar odnos sa njim. Ljubav kad prestane ne znači da ja moram da mrzim tog čoveka. I te ljude koje sam volela, nije ih bilo mnogo, nastojala sam te veze maratonski da održavam. I kad sam videla da nema ništa od njih i kada mi je jasno bilo da će se to ugasiti, ja sam to nekako održavala, ja to ne mogu tako lako iz kreveta u krevet. Staromodna sam i vrlo oprezna - ispričala je Neda i dodala:

- Za jednu uspešnu vezu je potreban tajimng, tako da možda da sam neke ljude srela kasnije, možda bih bila u srećnom braku još uvek.