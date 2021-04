Sreća se ne može odglumeti: Fotografija Dragana Bjelogrlića sa porodicom oduševila fanove (foto)

Porodica Dragana Bjelogrlića retko se može videti u javnosti, jer više od svega vole mir i intimu za koju su se svih ovih godina borili. Supruga Maja, nekadašnja manekenka, jednom od omiljenih srpskih glumaca rodila je ćerku Miu i sina Alekseja.

Boško Karanović

Dragan i Maja venčali su se 1994. godine, a kako Bjelogrlićeva supruga, za razliku od brojnih drugih žena poznatih muškaraca, nikada nije volela medije, javnost veoma malo zna o njoj osim da je vanvremenski lepa.

Upravo njenu lepotu nasledila je ćerka Mia, koja je završila Fakultet političkih nauka u Beogradu i nikada nije imala afinitet da se oproba u umetničkim vodama. S druge strane, Aleksej je ljubav prema glumi nasledio od oca. Iako veoma mlad, ostvario je zapažene uloge u nekim od najvećih dramskih projekata poslednjih godina.

Mirko Tabašević

Obožavaoce Dragana Bjelogrlića obradovala je najnovija porodična fotografija koja kruži „Instagramom“. Srećni, raspoloženi i zadovoljni svojim životom, Bjela, Maja i Aleksej pobrali su sve komplimente.

"Predivna porodica", "Vi ste srećan čovek", "To je ostvaren život" - samo su neki od komentara oduševljenih fanova.

Porodica Dragana Bjelogrlića - Sreća se ne može odglumeti

Dragan Bjelogrlić nedavno je otkrio da se za srećnu porodicu i te kako borio. Kada je u pitanju vaspitavanje dece, vodio se modelom koji je on imao kod kuće. I upravo ga je od stranputice i izazova sačuvala baza koju ima u porodici.

- Verujem da sve polazi od kuće. Imam dvoje dece koji su sada mladi ljudi, nisu više deca, imaju 23 i 19 godina. Mogu da kažem da je moja supruga pre svega ustanovila to pravilo da sve u životu potiče od kuće i uvek imam empatiju prema deci koja su bez roditelja, koja nisu imala tu sreću da odrastaju u skladnim porodicama i njima je uvek bilo teže. Sve u životu što radite se vraća na ono što ste poneli iz svog porodičnog doma. To zna da zvuči demagoški, ali ja u to verujem i na ličnom primeru sam to i iskusio. Kad god mi je bilo teško ili sam se nalazio u situacijama kojim putem da krenem, prisećao sam se onoga što sam naučio u svojoj porodici ili pitao za savet svoje najbliže - ispričao je nedavno glumac na "K1" televiziji.