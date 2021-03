Konačno isplivala istina: Goca Tržan priznala zašto je napustila "TAP 011"

Goca Tržan napustila je "TAP 011" pre mnogo godina, a šta je bio zaista razlog raspada grupe, uvek se donekle nagađalo. Ipak, pevačica je odlučila da sada sve karte baci na sto i iskreno ispriča zbog čega je prelomila da krene u solo karijeru.

Ata Images

Gostujući u emisiji "Šok Tok", Goca je po prvi put javno i bez dlake na jeziku pričala o problemima zbog kojih je izašla iz tada mega popularnog benda. Ona je iskreno rekla da poslednju godinu postojanja grupe nije bila u dobrim odnosima sa kolegom Petrom Stuparom, zbog čega je jednim delom i odlučila da napusti bend.

- Mi smo generalno imali te čudne faze u bendu. Mi smo tada bili baš mladi i nismo umeli da razgovaramo na pravi način u suštini, to je jedno. A drugo, nekako smo prelazili preko naših međusobnih nesuglasica prećutno. I što kaže Pera sada, spremali smo tada novi album i sve je to nekako bilo traljavo, na silu i prosto sam osećala da to nije kako treba. I to je zaista pravi tazlog što sam izašla iz benda - rekla je Goca i dodala nešto što će publiku sigurno iznenaditi:

printscreen youtube

- Moram da kažem, da ja uopšte nisam imala u planu da se dalje bavim muzikom. Ja sam želela da završim svoj fakultet ili da se zaposlim, i onda se desilo da sam otišla kod našeg bivšeg menadžera koji mi je ponudio neke pesme i tako je krenula moja solo karijera.

Svi članovi grupe, koji su sada ponovo svi u sjajnim odnosima, složili su se da je pet godina koliko je trajao "TAP 011", bilo vreme kada su naporno i skoro svakodnevno radili.

- Danas je to ovim novim generacijama muzičara sigurno nezamislivo - zaključila je Goca.