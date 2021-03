Poslednji intervju Balaševića: Ne bih ovaj život menjao, definitivno sam imao sve što sam poželeo

Poslednji intervju Balaševića nateraće vam suze na oči i podsetiti na to koliko je ovaj sjajan i veliki čovek voleo život, i sve što on nosi sa sobom. Đorđe Balašević, koji je u februaru iznenada preminuo u bolnici u Novom Sadu, intervju je dao makedonskim medijima, a video je objavio Jutjub kanal "Backstage Media".

Poslednji intervju, Đorđe Balašević je dao u svom domu u Novom Sadu, ugostivši novinare iz Makedonije, a na pitanje "kako ste" Đole je u svom maniru rekao:

- Bolje sam nego što izgledam, godina proizvodnje mi je malo problem, inače sam super.

Kako se promenila vaša ulica za sve ove godine?

- Mnogo. Ovo je nekad bila periferija, bila je romantična ulica, a sada se smatra centrom. Ovde sam pisao o Vojvodini, Salašima, konjima... sve u ovoj kući. Nema više starih stanara. Tu su sada sve neki novi klinci. Bila je to ulica u kojoj smo se igrali klikera i kada bi naišao neki auto mi bismo se žalili: gde baš danas da naiđe auto....

Da li ste mislili da ćete biti pevač?

- Nikad nisam mislio da ću biti pevač. Pisao sam pesme u Gimnaziji. Bile su drugačije nego ove koje danas pevam. Onda sam slučajno počeo da sviram gitaru i pesme. Kad sam otpevao prvu pesmu, bilo je jasno da ću ih morati pevati sve - prisetio se Balašević i otkrio šta bi bio da nije pevač.

- Pa ne znam, hteo sam da budem fudbaler. Danas to igram rekreativno. Danas ni sudije nisu moje godište, a kamoli igrači. Nekad sam mislilo da ću biti novinar, pisac, nešto sa rečima. Možda bih bio pisac za decu. U muzici sam samo da se nađem sa ljudima sa druge strane mikrofona i mislim da živim svoju legendu - rekao je Đole u svom poslednjem intervjuu.

"Ne bih ovaj život menjao, definitivno sam imao sve što sam poželeo"

Poslednji intervju Balaševića - Olivera i ja smo sudbinski vezani

Ljubav Olivere i Đorđa Balaševića prepričavaće još mnogo, mnogo godina brojne generacije. A koja je tajna njihovog uspešnog braka, kantautor nije skrivao.

- To je burna jedna veza. Jelena, naša kćerka je rekla: Ti i mama ste sudbinski vezani. I to je istina. Moja ljubavnica, saborac i moj najbolji drug. Došli smo već do toga da imamo i unuke i naša ljubav se širi. Olja je imala teško detinjstvo i ja sam se stvarno trudio i stalno se trudim da ona sada ima najbolje rođendane, jer kao dete ih nije imala. Ugađamo joj, samo još štafetu nije imala za rođendan. Ja sam bio razmaženo dete, ali ona je imala stvarno teško detinjstvo i ja se sada trudim da ona ima lep život. Olja je i moj menadžer. Ona je čudo.... Od kako je ona uhvatila to da radi, ona štiti interese svoje porodice i ona je kao lavica. Mislim da taj posao radi veoma dobro i žao mi je što ceo život nije radila ovaj posao - punog srca je rekao Balašević.

Da li pamtite godišnjicu braka?

- Apsolutno. Aleksa je rođen na godišnjicu našeg braka. Mi smo izašli prvi put zajedno 1. juna 1979. godine. Sećam se jednom da je došla kod nas u kuću, na vrata da mi nešto donese obučena sportski u neku Adidas jaknicu. Moj ćale je tada prvi put rekao nešto o nekoj mojoj devojci:" Tražila te jedna devojčica, jako moderan tip, ne bih mario da mi bude snaja." Interesantno je bilo što sam to i ja tada pomislio. Mislio sam da bi bilo super da ja imam neku kuću, neku dasku za peglanje, fotelju, novine... Kad sam nju upoznao to sam poželeo.

"Kad bih ponovo sve prošao možda bih samo želeo da naučim da sviram violinu."