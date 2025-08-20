Kejti Peri sa ćerkom iza scene: Preslatki trenuci obeležili koncert u Njujorku (foto)

Pop diva Kejti Peri oduševila je fanove pokazavši kako izgleda druženje sa njenom ćerkom Dejzi Dov tokom spektakularne turneje “Lifetimes”. Pevačica je podelila seriju fotografija na Instagramu, među kojima je i slika njene četvorogodišnje ćerke koju ima sa glumcem Orlandom Blumom.
Slike sa nastupa u Njujorku brzo su postale viralne, a obožavaoci su saglasni u jednom: Kejti Peri sa ćerkom Dejzi Dov je najslađi duo ovog leta!
Ćerka Kejti Peri nosila je šarenu metalik haljinicu, bele čarapice i crne cipelice, pa je izgledala je kao mini verzija svoje mame. Dok se igrala sa igračkom na povocu, Kejti je sa osmehom posmatrala svoju naslednicu, u elegantnoj haljini boje rđe i crnim čizmama iznad kolena.
Pored toga što su delile pozornicu, Kejti i Dejzi zajedno su istraživale i Bostonski Muzej nauke, gde je malena fotografisana u lunarnom modulu, podsećajući fanove na spot za hit “E.T.”.
Pročitajte Kejti Peri i Džastin Trudo viđeni zajedno, pevačica za mesec dana zaboravila Bluma
Velika turneja Kejti Peri “Lifetimes” započela je u aprilu u Meksiko Sitiju, a naredni koncert najvaljen je za 23. avgust u Majamiju.
Kejti Peri je u Njujorku nastupila pred 19.500 obožavalaca u čuvenoj areni, iako su mnogi sumnjali da će uspeti da je rasproda.
- Rekli su: ‘Nema šanse, Medison Skver Garden je nemoguća misija.’ I ja sam se uplašila - priznala je pevačica svojoj publici, dodajući da je strahovala da će veče završiti “uz hot dog sa ulice, a ne na velikoj sceni”.
Katy Perry s koncertima nastavlja već 6. septembra, a prva stanica biće Južna Amerika. U oktobru je čekaju nastupi u Velikoj Britaniji i Evropi, zatim u novembru putuje u Aziju, dok će turneju završiti u decembru u Abu Dabiju.
Osim što joj je ova godina donela veliku turneju, Kejti je prošla i kroz značajne privatne i profesionalne transformacije. U aprilu je učestvovala u istorijskoj svemirskoj misiji sa ženskom posadom kompanije Blue Origin, Džefa Bezosa, da bi u junu potvrdila da je okončala svoju devetogodišnju vezu s verenikom, glumcem Orlandom Blumom.
Uz sve što joj se dešava, 2025. će za Kejti Peri biti godina s jačim tempom i gustim rasporedom, na sceni i van nje.
