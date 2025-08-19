Unuka Demi Mur je mamina kopija: Rumer Vilis 37. rođendan proslavila s ćerkicom u naručju

Glumica Rumer Vilis, najstarija ćerka Demi Mur i Brusa Vilisa, proslavila je 37. rođendan u najlepšem mogućem društvu - sa svojom dvogodišnjom ćerkicom Luetom Ajzli Tomas Vilis, koja je mala kopija svoje mame.
Unuka Demi Mur i Brusa Vilisa, crvenokosa devojčica, u naručju svoje mame deluje kao njena mini verzija.
Rumer je na društvenim mrežama podelila dirljiv portret iz vrta, na kojem ona i njena ćerkica nose identične cvetne haljine, a fotografija je brzo osvojila srca fanova.
„Moj život je prepun ljubavi. Probudila me je moja mala najbolja drugarica, ljubav mog života. Otpevala mi je rođendansku pesmu i izljubila me. Ne mogu da zamislim lepši početak dana”, napisala je Rumer uz fotografije.
Pročitajte Brus Vilis rođendan proslavio sa Demi Mur, na fotografijama se vidi koliko je bolest uzela maha
Usledile su emotivne čestitke od sestara Skaut i Talule, a ponosna baka Demi Mur na svom nalogu je ovom prilikom podelila uspomene iz detinjstva svoje najstarije ćerke, Rumer: „Srećan rođendan devojčici koja me je učinila majkom. I dalje si moje dete. Volim te, zauvek.“
Unuka Demi Mur, Lueta, rodila se dok je Rumer bila u vezi sa bivšim partnerom Derekom Ričardom Tomasom. U iskrenoj poruci za Dan majki, Rumer je opisala sve emocije koje proživljava kao samohrana majka: „Majčinstvo je najdublje iskustvo koje sam doživela. Tvoje disanje koje me budi, tvoje reči ‘volim te puno, mama’, sve to čini moj svet“.
Ali osvrnula se i na izazove koje moderno roditeljstvo donosi: „I u teškim danima, kad i ti i ja plačemo, kad se pojavi umor, tuga ili osećaj usamljenosti - zahvalnost prevlada. Zahvalna sam što sam baš ja ta kojoj pripadaš“.
Na kraju, Rumer je uputila poruku Demi Mur, svojoj majci: „Hvala ti, mama. Na svemu. Na ljubavi. Na podršci. Na tome što si baš ti Luetina YaYa. Biram te iznova, svakog dana.“
Dvogodišnja unuka Demi Mur i Brusa Vilisa, Lueta, danas je mezimica porodice Vilis-Mur. Ljubav svojih tetki, bake, deke, kao i Eme Vilis nesebično crpi svakoga dana.
