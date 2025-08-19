Unuka Demi Mur je mamina kopija: Rumer Vilis 37. rođendan proslavila s ćerkicom u naručju

Glumica Rumer Vilis, najstarija ćerka Demi Mur i Brusa Vilisa, proslavila je 37. rođendan u najlepšem mogućem društvu - sa svojom dvogodišnjom ćerkicom Luetom Ajzli Tomas Vilis, koja je mala kopija svoje mame.

Unuka Demi Mur i Brusa Vilisa, crvenokosa devojčica, u naručju svoje mame deluje kao njena mini verzija. Instagram/@rumerwillis

Rumer je na društvenim mrežama podelila dirljiv portret iz vrta, na kojem ona i njena ćerkica nose identične cvetne haljine, a fotografija je brzo osvojila srca fanova.

„Moj život je prepun ljubavi. Probudila me je moja mala najbolja drugarica, ljubav mog života. Otpevala mi je rođendansku pesmu i izljubila me. Ne mogu da zamislim lepši početak dana”, napisala je Rumer uz fotografije.

Usledile su emotivne čestitke od sestara Skaut i Talule, a ponosna baka Demi Mur na svom nalogu je ovom prilikom podelila uspomene iz detinjstva svoje najstarije ćerke, Rumer: „Srećan rođendan devojčici koja me je učinila majkom. I dalje si moje dete. Volim te, zauvek.“

Unuka Demi Mur, Lueta, rodila se dok je Rumer bila u vezi sa bivšim partnerom Derekom Ričardom Tomasom. U iskrenoj poruci za Dan majki, Rumer je opisala sve emocije koje proživljava kao samohrana majka: „Majčinstvo je najdublje iskustvo koje sam doživela. Tvoje disanje koje me budi, tvoje reči ‘volim te puno, mama’, sve to čini moj svet“.

Ali osvrnula se i na izazove koje moderno roditeljstvo donosi: „I u teškim danima, kad i ti i ja plačemo, kad se pojavi umor, tuga ili osećaj usamljenosti - zahvalnost prevlada. Zahvalna sam što sam baš ja ta kojoj pripadaš“.

Na kraju, Rumer je uputila poruku Demi Mur, svojoj majci: „Hvala ti, mama. Na svemu. Na ljubavi. Na podršci. Na tome što si baš ti Luetina YaYa. Biram te iznova, svakog dana.“ Instagram/@rumerwillis

Dvogodišnja unuka Demi Mur i Brusa Vilisa, Lueta, danas je mezimica porodice Vilis-Mur. Ljubav svojih tetki, bake, deke, kao i Eme Vilis nesebično crpi svakoga dana.









