Viktorijina naslednica dominira na jahti vrednoj 16 miliona funti: Harper Bekam je ista mama!

Ćerka Viktorije Bekam, Harper, ponovo je u centru pažnje! Tokom porodičnog letovanja u Sen Tropeu, Harper (14) je pokazala koliko liči na svoju poznatu majku. Najviše po stavu i stilu.
Na fotografijama koje je podelio njen brat Romeo, Harper se opušta na porodičnoj jahti vrednoj 16 miliona funti, pozirajući sa prepoznatljivim „VB izrazom lica“ koji je Viktoriju Bekam učinio prepoznatljivom širom sveta.
Njena poza, držanje i izraz lica neodoljivo podsećaju na Viktorijinu legendarnu fotografiju iz 2024. godine, i fanovi to nisu propustili da primete.
Harper je na jahti uživala uz brata Romea, koji je na slikama viđen kako vozi jet-ski, upravlja jahtom i provodi se u noćnom izlasku s prijateljima.
Pročitajte Dejvid Bekam oduševljen - Ćerka mu kupila poklon koji svi žele
Ljubitelji porodice Bekam istakli su koliko je Harper porasla i koliko je bliskost sa starijim bratom ono što dira u srca mnogih. Komentari ispod Romeove objave preplavili su društvene mreže: „Harper je najlepša, prava mala dama!“, „Vi ste najslađi brat i sestra“, „Identična mama - Viktorija može da bude ponosna!“
Romeo često deli trenutke sa Harper, a posebno je bila dirljiva poruka koju mu je uputila pre dve godine, pokazavši koliko ga voli i koliko joj je stalo do njega. Često dele zajedničke fotografije, gde se vidi koliko su bliski.
Harper Bekam - naslednica stava i stila
Od manikira koji diktira trendove, do dizajnerske torbe od 1.800 funti i prepoznatljive mimike, ćerka Viktorije Bekam, Harper, postaje sve ozbiljnija javna ličnost, i to sa samo 14 godina, koliko je napunila nedavno - 10. jula.
Ako je suditi po svemu što smo videli ovog leta, Harper bi mogla da krene modnim stopama svoje mame, ali na svoj način.
Slične Vesti
Fanovi napali Viktoriju Bekam: Zašto si to obukla detetu, pa to košta skoro 2.000 evra! (foto)
Ćerka Viktorije Bekam nepriklando obučena, smatra javnost
12/07/2022Saznajte više
Pročitajte još
Viktorijina naslednica dominira na jahti vrednoj 16 miliona funti: Harper Bekam je ista mama!
Ćerka Viktorije Bekam, Harper, postala je prava zvezda letovanja u Sen Tropeu
17/08/2025Saznajte više
Ovo niko nije očekivao: Popularna glumica vratila se u seriju "Igra sudbine"
Serija "Igra sudbine" pripremila veliko iznenađenje za gledaoce
17/08/2025Saznajte više
Defile glumačkih zvezda u Sarajevu: Skarsgord, Šerbedžija, Mićanović...
31. Sarajevo Film Festival okupio glumačke zvezde
17/08/2025Saznajte više
Stiže “Devinov zakon”: Mirjana Antonović stavlja tačku na suđenje sa Miroslavom Ilićem
Mirjana Antonović piše knjigu o sudskom procesu sa Miroslavom Ilićem
17/08/2025Saznajte više
Preminuo Den Tana, čovek koji je živeo holivudski san!
Den Tana preminuo u 90. godini
17/08/2025Saznajte više
Aleksandar je bio nada srpskog fudbala, odao se alkoholu i postao beskućnik, a onda je na ulici sreo Jelenu
Aleksandar Gvozdenović, bivši sportista koji je mogao da postigne mnogo, ali je porok bio jači. Ipak, jedan je od retkih koji je uspeo da se iščupa iz pakla alkoholizma.
16/08/2025Saznajte više
Komentari (0)