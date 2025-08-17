Viktorijina naslednica dominira na jahti vrednoj 16 miliona funti: Harper Bekam je ista mama!

Ćerka Viktorije Bekam, Harper, ponovo je u centru pažnje! Tokom porodičnog letovanja u Sen Tropeu, Harper (14) je pokazala koliko liči na svoju poznatu majku. Najviše po stavu i stilu.

Na fotografijama koje je podelio njen brat Romeo, Harper se opušta na porodičnoj jahti vrednoj 16 miliona funti, pozirajući sa prepoznatljivim „VB izrazom lica“ koji je Viktoriju Bekam učinio prepoznatljivom širom sveta. Instagram/@romeobeckham

Njena poza, držanje i izraz lica neodoljivo podsećaju na Viktorijinu legendarnu fotografiju iz 2024. godine, i fanovi to nisu propustili da primete.

Harper je na jahti uživala uz brata Romea, koji je na slikama viđen kako vozi jet-ski, upravlja jahtom i provodi se u noćnom izlasku s prijateljima.

Ljubitelji porodice Bekam istakli su koliko je Harper porasla i koliko je bliskost sa starijim bratom ono što dira u srca mnogih. Komentari ispod Romeove objave preplavili su društvene mreže: „Harper je najlepša, prava mala dama!“, „Vi ste najslađi brat i sestra“, „Identična mama - Viktorija može da bude ponosna!“ Instagram/@romeobeckham

Romeo često deli trenutke sa Harper, a posebno je bila dirljiva poruka koju mu je uputila pre dve godine, pokazavši koliko ga voli i koliko joj je stalo do njega. Često dele zajedničke fotografije, gde se vidi koliko su bliski.

Harper Bekam - naslednica stava i stila

Od manikira koji diktira trendove, do dizajnerske torbe od 1.800 funti i prepoznatljive mimike, ćerka Viktorije Bekam, Harper, postaje sve ozbiljnija javna ličnost, i to sa samo 14 godina, koliko je napunila nedavno - 10. jula.

Ako je suditi po svemu što smo videli ovog leta, Harper bi mogla da krene modnim stopama svoje mame, ali na svoj način.









