Holivudska zvezda Šeron Stoun ponosno je pokazala svoju decu u prvom zajedničkom pojavljivanju na crvenom tepihu.
Sinovi Šeron Stoun, Roan (25), Lajrd (20) i Kvin (19) pojavili su se sa majkom na premijeri filma “Niko 2” u Los Anđelesu, nakon manje od mesec dana od kada je glumica objavila da je preminula njena majka, Doroti Stoun.
Ovog puta Šeron je zablistala u dugoj, elegantnoj haljini tamnoplave boje sa zlatnim detaljima, dok su njeni sinovi nosili odela koja su odisala stilom i samopouzdanjem.
Roan je izabrao puder-krem sako i pantalone, Lajrd crno prugasto odelo, a Kvin sivo karirano odelo. Košulje su odabrali u istoj boji, beloj.
Pročitajte Paradajz, krastavac, paprika... Bašta Pamele Anderson u Vankuveru pravo bogatstvo - Obožavam da okopavam svoje cveće i povrće
Posebno emotivan trenutak bio je kada su sinovi Šeron Stoun zagrlili svoju majku pred kamerama i fotoreporterima koji su pratili premijeru. Svima je bila simpatična visina jednog od sinova, Lajrda, koji se isticao, nadmašivši i majku i braću. Pravi “veliki brat”.
Šeron Stoun se sa sinovima pojavila prvi put nakon teškog perioda kroz koji je prošla čitava porodica. U intervjuu za “The Guardian”, Šeron je otkrila da je njena majka preminula pre nekoliko meseci, ali da je vest podelila tek 21. jula, kada je za to bila spremna.
Iskreno je govorila o njihovom komplikovanom odnosu, otkrivši da je majka i u poslednjim danima života uspela da zadrži svoj smisao za humor.
Otkrila je i težinu majčinih poslednjih trenutaka: „Strašno se plašila da će, kad umre, tamo biti njena majka i otac,“ nadovezujući se na ranije izjave o teškom detinjstvu svoje majke.
„Nije želela da umre jer nije htela da ih vidi, bili su grozni. Ubedila sam je da sam ih zatvorila u zatvor i da ih neće biti tamo. Bila je u paklu… Niko ne prolazi kroz život neokrnjen. Pa zašto se pravimo da je to moguće?“
Ponosna na to što je usvojila troje dece, Šeron ističe da su Roan, Lajrd i Kvin danas odrasli, samostalni ljudi. Njihovo zajedničko pojavljivanje na crvenom tepihu potvrđuje snažnu porodičnu vezu i pokazuje da deca Šeron Stoun polako ulaze u svet šou-biza.
