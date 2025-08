Neočekivan kraj serije And just like that: Sara Džesika Parker donela konačnu odluku

Nenadani kraj serije "And Just Like That", spin-off kultne serije "Se*s i grad", šokirao je publiku koja se definitvno oprašta od omiljenih likova nakon treće sezone. Kao svaki kraj, i ovaj boli, ali kao utešnu nagradu publika će imati priliku da uživa u dve dodatne epizode koje zatvaraju poglavlje o Keri, Mirandi i Šarlot. I to po odluci same Sare Džesike Parker.

Kreator serije Majkl Patrik King otkrio je da su zajedno sa Sarom Džesikom Parker, kao i sa čelnicima HBO-a, odlučili da ne prave četvrtu sezonu. „Dok sam pisao poslednju epizodu, osetio sam da bi ovo mogao biti savršen trenutak da stanemo“, izjavio je King. IMDb

Konačna odluka saopštena je glumcima pre kraja snimanja u julu, a fanovi serije "And Just Like That" su oprečnih mišljenja.

Dok su neki nostalgični, drugi smatraju da serija odavno nije ono što je bila, naročito kada je reč o razvoju likova, poput Šarlot, koja se, prema komentarima gledalaca, "pretvorila u karikaturu".

U trećoj sezoni Keri je s Ejdanom u vezi na daljinu, Miranda u ovoj životnoj fazi solira, a Šarlot je u apsurdnoj situaciji: njen pas je "izbačen" iz lokalnog parka za pse. Craig Blankenhorn/IMDb

Odsustvo Kim Katral kao Samante i dalje je tema polemika. Iako se kratko pojavila u drugoj sezoni, glumica je jasno stavila do znanja da više ne želi da učestvuje. “To je bila moja lična, svesna odluka da završim jedno poglavlje,” poručila je ranije Katral.

Sukob Kim Katral i Sare Džesike Parker traje godinama, a 2018. je kulminirao javnim obračunom na mreži X (nekadašnjem Twitteru), gde je Katral optužila Parker da koristi porodičnu tragediju za sopstveni imidž.

Ipak, uprkos kontroverzama, "And Just Like That" serija je ostavila traga, a jasno je i da su se (oživeli) likovi Keri, Mirande i Šarlot duboko urezali u pop-kulturu i više generacija žena.

Sada, gotovo trideset godina kasnije od prvog pojavljivanja, njihova priča konačno dobija kraj.