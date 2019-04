Potpuni preokret sa Anđelinom i Bredom: Neočekivana odluka glumice

Od kako je Anđelina Džoli podnela zahtev za razvod od Breda Pita prošlo je gotovo tri godine, do potpisivanja brakorazvodnih papira još uvek nije došlo. Prvo se nagađalo da realizaciju razvoda koči odluka o starateljstvu nad decom, pitanje podele imovine a sada stižu informacije da je u pitanju nešto drugo.

Naime, strani tablodi prenose da je Anđelina odlučna u nameri da se pomiri sa Bredom jer je shvatila da ne može da živi bez njega.

– Anđelina želi da ponovo budu porodica ali bez obzira na njene napore čini se da Bred nije zainteresovan za pomirenje. On želi da ostanu u prijateljskim odnosima zbog dece. Razvod je mogao da bude gotovo odavno ali Ađelina jednostavno ne želi da se to dogodi- rekao je izvor za magazin” The Sun”.

Glumica vreme provodi sa decom, a susrete sa Bredom organizovali su u strogoj tajnosti.