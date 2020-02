Ovako je Milica Todorović opisala bivšu suprugu Petra Strugara

Milica Todorović i bivša supruga Petra Strugara

Par koji privlači mnogo pažnje u poslednje vreme su pevačica Milica Todorović i glumac Petar Strugar. Iako su mnogi očekivali da će pevačica stati pred oltar sa koreografom Milošem Paunovićem, njihova šestogodišnja ljubav se završila. U ekskluzivnom razgovoru za “Hello!” Milica je priznala da joj je kraj veze teško pao i da se mesecima borila sa unutrašnjim demonima, ali i iskreno govorila o vezi sa glumcem Petrom Strugarom, koja se dogodila nenadano, na snimanju njenog novog spota za pesmu

– Nije lako okončati vezu posle šest godina. Kada ste sa nekim toliko vremena i kada živite zajedno, to je kao da ste u braku. Ispostavilo se, međutim, da nismo jedno za drugo. Teško sam podnela raskid, mesecima sam se borila sa unutrašnjim demonima. U svom tom emotivnom haosu koji mi se događao osećala sam se potpuno slomljeno. A onda mi je, niotkuda, u život ušao Petar, i sve se promenilo. Umesto “ljubav manje” desila mi se “ljubav više”. Konačno sam srećna -rekla je Milica nedavno za naš magazin i istakla da su im se energije poklopile.

– Petar me je osvojio neposrednošću i duhovitošću. Po tom pitanju smo veoma slični, oboje volimo da se šalimo i širimo pozitivnu energiju. Sa njim se stalno smejem, to mi mnogo prija. Sviđa mi se i što je kulturan i fin. Volim kada me pogleda svojim zelenim očima, a i zgodan je, da se ne lažemo.

Milica Todorović je sada prvi put progovorila o Petrovoj bivšoj supruzi Ivani Nikolić

Petar Strugar iza sebe ima jednogodišnji brak sa koleginicom Ivanom Nikolić, sa kojom je dobio sina Zariju. Oni su nakon razvoda ostali u odličnim odnosima, pa je Ivana nedavno istakla da je njen bivši suprug savršen otac. Milica je sada prvi put govorila o bivšoj supruzi svog novog dečka i istakla da su u odličnim odnosima.

– Znamo se. Ivana je divna, fenomenalna osoba i car. U super smo odnosima. Sin mu je takođe jedno predivno i prepametno dete. To jeste retkost, ali sa mnom to stvarno nije problem. Kad naletiš na normalne ljude, ništa nije teško – rekla je Milica Todorović za “Kurir Stars”, i istakla da su ima razumevanja za Petra, kao i on za nju.



– Uvek imam širi pogled, nisam ograničena. A nije ni on. Zato smo se i spojili. Svako od nas ima svoju profesiju, a Petar je sjajan glumac. Pevanjem se bavim 17 godina, a najbitnije je da smo jedno drugom podrška i da imamo razumevanja – rekla je pevačica za pomenuti list.